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Старость под заказ: Нидерланды делятся новаторской системой ухода за пожилыми

Старость под заказ: Нидерланды делятся новаторской системой ухода за пожилыми
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Hans von der Brelie
Опубликовано
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Система ухода за пожилыми в Нидерландах совершенствуется последние 18 лет. В итоге там смогли на треть сократить расходы, обеспечив старикам возможность выбрать, как и где провести остаток жизни. Безопасность и эмпатия гарантированы всем!

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В Нидерландах - одна из лучших в мире систем ухода за пожилыми. Она обходится недешево: здесь тратят на стариков больше, чем многие другие промышленные страны. Отмечая при этом растущий дефицит сиделок - из-за старения населения и формирования у людей привычки получать помощь по первому требованию.

Помощь рядом

Группа Buurtzorg (название - аббревиатура голландской фразы "служба по соседству") стала одним из крупнейших поставщиков услуг по уходу на дому в Нидерландах. В основе ее деятельности лежит самоуправление, короткие расстояния и гибкость. Она была основана в 2007 году пятеркой соцработников, сегодня по этой схеме работают тысяча команд.

В амстердамском районе Йордан мы познакомились с Леони, сиделкой Buurtzorg, она помогает пожилым людям, не желающим покидать родной дом. "У нас небольшая команда из восьми медсестер, - говорит Леони, - мы все равноправны, у всех - своя зона ответственности. Мы сами себе менеджеры: управляем, составляем расписание для клиентов, решаем, сколько времени с ними проводить. Мы не просто помогаем старикам в уходе, мы общаемся. И времени нам хватает, так как из-за самоуправления расходы малы".

Подсчитано, что такие эффективные мини-команды без менеджеров обходятся на 30% дешевле. Неслучайно эту концепцию копируют и в других странах.

Профилактическая дружба

В Брандевурте, недавно построенном квартале муниципалитета Хелмонд, нам открывают еще один секрет успеха голландской системы ухода: сетевое взаимодействие. Иит и Мари-Жозе - активисты инновационной концепции под названием "круг профилактического ухода".

О чем идет речь? Инициатива проста: пожилые, но здоровые жители помогают своим более слабым соседям, которым нужны компаньоны или базовые услуги. Город буквально накрыт густой сетью добровольных групп помощи. Муниципалитеты и страховые компании поддерживают идею, зная, что она снижает нагрузку на бюджет и соцслужбы.

"На первом этапе речь идет в основном о практических вещах, в которых люди могут помочь друг другу, например, выгулять собаку, разобрать кровать или подстричь траву, - рассказывает Тон Дрис, инициатор создания круга предупредительного ухода в Брандевурте. - Но через несколько лет вопросы собственно ухода станут возникать все чаще, ведь мы стареем. Так вот, важно, чтобы люди уже сегодня хорошо узнали друг друга, иначе как им просить о помощи незнакомцев?"

Мы поговорили об этом с Ивонн Виттер, социологом, специалистом в сфере геронтологии. "В Нидерландах предлагается гораздо больше вариантов, чем жизнь в собственном доме или в доме престарелых, - говорит она. - Тут можно делить жилье, можно связывать поколения, развивать другие формы коллективного проживания".

И стар, и млад

Примером инноваций в этой сфере стал комплекс Liv-Inn в Хилверсюме. 150 человек живут здесь в рамках очень разнообразного соседства: тут преобладают пенсионеры, но встречаются и студенты, есть состоятельные семьи, а есть те, кто получает социальное пособие... Девиз этого дома: пополнять разнообразие.

Лидия, одна из обитательниц Liv-Inn, работала кассиром и продавцом мороженого. Благодаря жилищным субсидиям, она платит за квартиру лишь треть от того, что платила за жилье прежде. "В старом доме у меня было меньше социальных контактов, - отмечает она. - Теперь я более активна,организую мероприятия, много делаю для других".

По сравнению с 2020 годом, к 2040-му число пожилых людей в стране может удвоиться. Социальное предприятие Habion, некоммерческая компания, управляет примерно 12 тысячами квартир, в том числе и жильем в Liv-Inn.

"Пожилые сказали нам: "Мы не хотим жить только со стариками, хотим видеть молодых", - говорит один из менеджеров Habion. - Так родилась идея смешать людей разных возрастных групп".

Обществу пожилых соседей очень рады молодые обители дома. "Мы спускаемся к ним выпить и поболтать, они нас знают, расспрашивают о планах. Мы вместе смеемся, это так уютно", - рассказывает 30-летняя Марика, живущая в одной из студий Liv-Inn.

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