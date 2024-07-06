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На заморских территориях Франции начался 2-й тур выборов

"Национальное объединение" может получить больше всего мест в парламенте
"Национальное объединение" может получить больше всего мест в парламенте Авторское право AP Photo/Louise Delmotte
Авторское право AP Photo/Louise Delmotte
By Euronews
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Победу во втором туре парламентских выборов во Франции прочат ультраправой партии "Национальное объединение". Главный вопрос - сможет ли она получить абсолютное большинство?

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Избиратели, проживающие за границей и на заморских территориях Франции, в субботу начали голосовать во втором туре парламентских выборах, которые могут принести беспрецедентную победу ультраправым националистам.

Антииммиграционная партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" заняла первое место по итогам первого тура в прошлое воскресенье, второй стала широкая коалиция левоцентристских, крайне левых и зеленых партий "Новый народный фронт", а центристский альянс президента Эммануэля Макрона оказался лишь на третьем месте.

Второй тур голосования начался в субботу у канадского побережья на североатлантической территории Сен-Пьер-и-Микелон, на французских территориях в Карибском бассейне, южной части Тихого и Индийского океанов, а также среди французских избирателей, проживающих за рубежом.

В воскресенье выборы завершатся в континентальной Франции. Первые результаты голосования станут известны после закрытия последних избирательных участков в 20:00 по парижскому времени (21:00 - по московскому), а первые официальные итоги будут объявлены, как ожидается, поздно вечером.

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла
Лидер "Национального объединения" Жордан БарделлаAP Photo/Aurelien Morissard

Макрон объявил о проведении внеочередных выборов в законодательные органы после того, как "Национальное объединение" получило наибольшее количество голосов во Франции на выборах в Европарламент в прошлом месяце.

Партия, которая во многих проблемах страны винит иммиграцию, за последнее десятилетие добилась стабильного роста своей поддержки и надеется получить абсолютное большинство во втором туре. Это позволит ее лидеру Жордану Барделле стать премьер-министром и сформировать правительство, которое будет противостоять политике Макрона в отношении Украины, полицейских полномочий и других вопросов.

Предвыборные опросы показывают, что "Национальное объединение" может получить больше всего мест в парламенте, но не абсолютное большинство в 289 мест.

Макрон заявил, что не уйдет в отставку и останется президентом до окончания своего срока в 2027 году, но, как ожидается, его позиции ослабнут в любом случае.

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