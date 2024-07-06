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Джо Байден: "Я управляю миром"

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Американский президент попытался убедить соотечественников, что готов управлять страной еще один срок, и заверил, что только он может противостоять Путину и сдерживать Китай

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Президент США Джо Байден назвал свое провальное выступление на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом отдельным "плохим эпизодом", а не отражением своего общего состояния. С таким утверждением он выступил в интервью телекомпании АВС, подчеркнув, что необходимости в прохождении независимого медицинского обследования, которое показало бы избирателям, что он готов работать еще один срок на посту президента, нет.

"Послушайте, я каждый день прохожу когнитивный тест, - сказал Байден телеведущему Джорджу Стефанопулосу, говоря о задачах, с которыми он ежедневно сталкивается в ходе напряженной работы. - Каждый день я прохожу этот тест. Знаете, я не только веду предвыборную кампанию, но и управляю миром".

81-летний Байден выдержал 22-минутное интервью без серьезных промахов, которые могли бы нанести еще больший урон его подпорченной репутации. Хотя, как отмечают наблюдатели, оно, похоже, не смогло полностью развеять опасения по поводу его профпригодности и способности победить в ноябре Дональда Трампа.

Во время интервью Байден настаивал на том, что он сейчас не более хрупок, чем в начале своего президентства. Он также сообщил, что проходит "постоянное обследование" у своих личных врачей, и они без колебаний говорят ему, если что-то не так.

"Могу ли я пробежать стометровку за 10 минут? Нет. Но я все еще в хорошей форме, - сказал Байден. - Что касается дебатов, то я не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки".

Байден предположил, что в замешательство его привели помехи со стороны Трампа - с расстояния всего в несколько метров: "Я понял, что, даже когда я отвечал на вопрос и ему отключили микрофон, а он все равно кричал, я позволил этому отвлечь меня. Я не обвиняю его в этом. Но я понял, что просто не контролировал себя".

Временами Байден немного сбивался во время интервью, которое, по словам ABC, вышло в эфир полностью и без правок.

Отвечая на вопрос о том, как он может переломить ход гонки, Байден заявил, что одним из ключевых моментов будут большие и энергичные митинги, подобные тому, который он провел в пятницу в Висконсине. Когда же ему напомнили, что Трамп обычно собирает больше народу, президент обрушился на своего оппонента: "Трамп - патологический лжец".

Это интервью стало частью энергичных усилий Байдена по коррекции курса после его неудачного выступления на дебатах. Но внутрипартийное разочарование продолжает гноиться - часть демократов думает над тем, чтобы побудить президента выйти из гонки. Хотя возможностей и времени для замены кандидата у них все меньше: до национального съезда партии остается чуть больше месяца.

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