Сумы остались без воды и света из-за российских обстрелов

Россия продолжает удары по энергетической инфраструктуре Украины, в Донецкой области растет число жертв среди мирных жителей
Сумская область, граничащая с Россией на севере Украины, погрузилась в темноту после того, как российские удары в ночь на субботу повредили энергетическую инфраструктуру. По данным украинских властей, более 100 тысяч домов остались без электричества, а удары беспилотников по Сумам нарушили водоснабжение в областном центре.
Российские СМИ со ссылкой на местного лидера прокремлевского так называемого "подполья" сообщило, что войска РФ ночью нанесли удар по заводу по производству ракетных боеприпасов в городе, население которого до войны составляло более 256 000 человек. В сообщении не уточнялось, какое именно оружие было использовано. По сообщениям украинских СМИ, взрывы прогремели в городе во время предупреждения о воздушном налете.
В Донецкой области погибли 11 мирных жителей
В Донецкой области на востоке страны в результате российских обстрелов в пятницу и в ночь на субботу погибли 11 мирных жителей и 43 получили ранения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. 5 человек погибли в городе Селидове к юго-востоку от Покровска, который стал горячей точкой на линии фронта. Утром в субботу украинский Генштаб сообщил, что за сутки украинские и российские войска 45 раз вступали в боестолкновения под Покровском.
По словам Филашкина, еще 3 человека погибли в Часовом Яре, стратегически важном городе региона, который был превращен в руины в результате многомесячного российского наступления.
В четверг представитель украинских военных сообщил, что украинские войска отступили из квартала на окраине Часова Яра. Расположение города на возвышенности придает ему стратегическое значение, и военные аналитики говорят, что его падение поставит под угрозу близлежащие населенные пункты. Это также может поставить под угрозу важнейшие украинские маршруты снабжения и приблизить Россию к ее заявленной цели - захвату всей Донецкой области.
Прощание с британским военным медиком
В субботу в Киеве украинские военнослужащие отдали последние почести британскому военному медику, который основал благотворительную организацию, доставляющую предметы первой необходимости бойцам на передовой.
Питер Фуше погиб "на поле боя" в прошлый четверг во время столкновения его подразделения с российскими войсками, по словам его коллеги из "Проекта Константин", волонтерской группы, которая с 2022 года переправляет беспилотники, автомобили, обмундирование и продовольствие украинским солдатам на востоке страны. Согласно информации на сайте организации, она также помогла эвакуировать 219 украинских солдат из зон боевых действий.
На церемонии похорон украинские солдаты пронесли гроб Фуше через киевскую площадь Независимости. Товарищи Фуше сдерживали слезы, выстраиваясь в очередь, чтобы попрощаться. Другие читали молитвы, держа в руках украинские флаги и военные знаки отличия.
В заявлении, опубликованном в понедельник Галиной Жук, украинским соучредителем "Проекта Константин", Фуше назван "героем" и выражена благодарность за его "неустанную преданность Украине и ее народу".
Фуше, уроженец западного Лондона, которому в этом году исполнилось 49 лет, помогал строить полевой госпиталь в Киеве до того, как основал "Проект Константин", а затем поступил на службу в украинскую армию. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли по меньшей мере пять британцев, работавших волонтерами в Украине.
Обстрелы территории России
В России два мирных жителя получили ранения в результате ночного обстрела украинскими войсками приграничных деревень на юге Белгородской области, сообщил ее губернатор Вячеслав Гладков.
Министерство обороны России сообщило, что за ночь его войска сбили 8 беспилотников над Курской и Белгородской областями.
В Краснодарском крае, расположенном рядом с аннексированным Россией Крымом, местные власти сообщили об ущербе, нанесенном ночью упавшими обломками беспилотника. Сообщается, что они вызвали пожар на нефтебазе, подожгли топливные баки в другом месте и повредили вышку сотовой связи.