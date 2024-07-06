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Сумы остались без воды и света из-за российских обстрелов

Российские военные ведут обстрел украинских позиций из гаубицы
Российские военные ведут обстрел украинских позиций из гаубицы Авторское право AP/Пресс-служба МО РФ
Авторское право AP/Пресс-служба МО РФ
By Euronews
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Россия продолжает удары по энергетической инфраструктуре Украины, в Донецкой области растет число жертв среди мирных жителей

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Сумская область, граничащая с Россией на севере Украины, погрузилась в темноту после того, как российские удары в ночь на субботу повредили энергетическую инфраструктуру. По данным украинских властей, более 100 тысяч домов остались без электричества, а удары беспилотников по Сумам нарушили водоснабжение в областном центре.

Российские СМИ со ссылкой на местного лидера прокремлевского так называемого "подполья" сообщило, что войска РФ ночью нанесли удар по заводу по производству ракетных боеприпасов в городе, население которого до войны составляло более 256 000 человек. В сообщении не уточнялось, какое именно оружие было использовано. По сообщениям украинских СМИ, взрывы прогремели в городе во время предупреждения о воздушном налете.

В Донецкой области погибли 11 мирных жителей

В Донецкой области на востоке страны в результате российских обстрелов в пятницу и в ночь на субботу погибли 11 мирных жителей и 43 получили ранения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. 5 человек погибли в городе Селидове к юго-востоку от Покровска, который стал горячей точкой на линии фронта. Утром в субботу украинский Генштаб сообщил, что за сутки украинские и российские войска 45 раз вступали в боестолкновения под Покровском.

По словам Филашкина, еще 3 человека погибли в Часовом Яре, стратегически важном городе региона, который был превращен в руины в результате многомесячного российского наступления.

В четверг представитель украинских военных сообщил, что украинские войска отступили из квартала на окраине Часова Яра. Расположение города на возвышенности придает ему стратегическое значение, и военные аналитики говорят, что его падение поставит под угрозу близлежащие населенные пункты. Это также может поставить под угрозу важнейшие украинские маршруты снабжения и приблизить Россию к ее заявленной цели - захвату всей Донецкой области.

Часов Яр
Часов ЯрAP/Press service of 24 Mechanised brigade

Прощание с британским военным медиком

В субботу в Киеве украинские военнослужащие отдали последние почести британскому военному медику, который основал благотворительную организацию, доставляющую предметы первой необходимости бойцам на передовой.

Питер Фуше погиб "на поле боя" в прошлый четверг во время столкновения его подразделения с российскими войсками, по словам его коллеги из "Проекта Константин", волонтерской группы, которая с 2022 года переправляет беспилотники, автомобили, обмундирование и продовольствие украинским солдатам на востоке страны. Согласно информации на сайте организации, она также помогла эвакуировать 219 украинских солдат из зон боевых действий.

Прощание с британским медиком Питером Фуше
Прощание с британским медиком Питером ФушеAlex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

На церемонии похорон украинские солдаты пронесли гроб Фуше через киевскую площадь Независимости. Товарищи Фуше сдерживали слезы, выстраиваясь в очередь, чтобы попрощаться. Другие читали молитвы, держа в руках украинские флаги и военные знаки отличия.

В заявлении, опубликованном в понедельник Галиной Жук, украинским соучредителем "Проекта Константин", Фуше назван "героем" и выражена благодарность за его "неустанную преданность Украине и ее народу".

Фуше, уроженец западного Лондона, которому в этом году исполнилось 49 лет, помогал строить полевой госпиталь в Киеве до того, как основал "Проект Константин", а затем поступил на службу в украинскую армию. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли по меньшей мере пять британцев, работавших волонтерами в Украине.

Обстрелы территории России

В России два мирных жителя получили ранения в результате ночного обстрела украинскими войсками приграничных деревень на юге Белгородской области, сообщил ее губернатор Вячеслав Гладков.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь его войска сбили 8 беспилотников над Курской и Белгородской областями.

В Краснодарском крае, расположенном рядом с аннексированным Россией Крымом, местные власти сообщили об ущербе, нанесенном ночью упавшими обломками беспилотника. Сообщается, что они вызвали пожар на нефтебазе, подожгли топливные баки в другом месте и повредили вышку сотовой связи.

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