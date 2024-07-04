By Euronews и AP & EBU

После многомесячных обстрелов российской артиллерии Часов Яр, в котором когда-то проживало 12 000 человек, опустел

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Представители ВСУ сообщают, что украинская армия в четверг была вынуждена отступить с окраин Часова Яра, стратегически важного города на востоке Донецкой области, который превратился в руины в результате российских обстрелов.

В течение нескольких месяцев российские войска стремились захватить Часов Яр.

Он расположен на возвышенности, и его захват поставил бы под угрозу близлежащие города, нарушило бы важнейшие пути снабжения Украины и приблизило бы Кремль к захвату всей Донецкой области.

По словам представителя ВСУ Назара Волошина, украинские оборонительные позиции были разрушены, и оставаться на них означало бы только нести большие потери.

Олег Ширяев, командир батальона, дислоцированного в этом районе, утверждает, что численность российских войск в районе Часова Яра превышает численность украинских 10 к 1. По его словам, только за последнюю неделю Россия нанесла около 1300 ударов, сбросила почти 130 авиабомб и провела 44 атаки.

Зеленский награждает полицейских

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в Киеве вручал государственные награды по случаю Дня национальной полиции Украины.

«Подразделения Национальной полиции Украины вместе со всеми другими подразделениями Сил обороны и безопасности защищают Украину в боях с оккупантами, обеспечивают нормальную жизнь в украинских населённых пунктах», — заявил президент.

Он рассказал о том, как сотрудники помогают эвакуировать людей из прифронтовых городов и оказывают помощь тем, кто оказался под российскими обстрелами, и высоко оценил их усилия:

«Сотрудники полиции всегда прибывают на места падения российских ракет и беспилотников, они всегда в числе первых оказывают помощь абсолютно всем пострадавшим».

По данным пресс-службы президента Украины, подразделение «Белые ангелы» украинской полиции спасло более 10 000 семей и почти 2 500 украинцев из опасных районов вблизи линии фронта.

«У нас стоят бригады без оружия»

Касаясь ситуации на фронте, Владимир Зеленский отметил, что обещанное западными партнёрами оружие поступает «очень медленно», и резервные бригады нечем вооружать. По словам президента, матчасть 14 бригад не укомплектована.

«Мы не может просто говорить о контрнаступательных действиях. Нам сегодня надо защитить то, что у нас есть. Мы хотим контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет», — заявил президент.

Путин: переговоры через посредников «маловероятны»

На этом фоне президент РФ Владимир Путин практически исключил мирные переговоры с Киевом через посредников: ранее Владимир Зеленский не исключил проведения диалога с РФ «по образцу зерновой сделки».

Путин заявил, что принципиальным является вопрос полномочий переговорщиков: «Вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы».

В то же самое время российский президент отверг и прямые переговоры с Верховной Радой.