Фицо поехал бы к Путину вместе с Орбаном, но здоровье не позволило

By Euronews

Премьер-министр Словакии, впервые появившийся на публике после покушения, заявил, что присоединился бы к венгерскому коллеге в ходе поездок в Киев и Москву, потому что "дискуссий о мире и инициатив по его достижению много не бывает"

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после того, как в мае на него было совершено покушение.

Он выступил на праздничном мероприятии в столице страны Братиславе и сделал ряд политических заявлений. "Мы должны построить защитный вал против прогрессивной и либеральной идеологии, которая распространяется как раковая опухоль, - заявил, в частности, премьер. - Я не хочу, чтобы Словакия оказалась в числе стран, которые создают карикатуру на западную цивилизацию".

Помимо этого, словацкий премьер выразил восхищение венгерским коллегой Виктором Орбаном после его поездки в Киев и Москву. "Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться, - сказал он. - Дискуссий о мире или инициатив по его достижению много не бывает".

В пятницу Орбан встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, который заявил, что видит в венгерском премьер-министре представителя Европейского союза, несмотря на отрицание Брюсселя.

Двусмысленность двойной роли Орбана - главы венгерского правительства и председателя Совета Евросоюза - взбудоражила европейских партнеров Будапешта, которые твердо поддерживают Киев и разорвали связи с Россией после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Венгрия и Словакия отказываются оказывать Киеву военную помощь. Во вторник Виктор Орбан посетил украинскую столицу, где президент Владимир Зеленский повторил свои требования о полном уходе России с украинской территории и выплате репараций.

Фицо подвергся нападению 15 мая, когда приветствовал сторонников после заседания правительства в Гандлове. Он получил несколько огнестрельных ранений и перенес пятичасовую операцию.

В начале июня его заместитель сообщил, что состояние Фицо постепенно улучшается, но, скорее всего, у него останутся проблемы со здоровьем.