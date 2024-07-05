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Срочная новость. В Кремле проходят переговоры Орбана и Путина

Встреча в Москве
Встреча в Москве Авторское право Кадр из видео AP
Авторское право Кадр из видео AP
By Euronews
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Поездка Орбана в Москву вызвала резкую реакцию в Брюсселе. В руководстве ЕС заявили, что у Орбана нет мандата на переговоры. Сам Орбан говорит о "миротворческой миссии".

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Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что война в Украине — одна из тем обсуждения.

Перед началом переговоров Путин заявил, что ознакомит Орбана с "нюансами" предложений Москвы по урегулированию. Орбан сказал, что "хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы узнать позицию Путина относительно важных для Европы вопросов".

В пятницу утром пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что венгерский премьер прибыл в Москву "в рамках своей миротворческой миссии".

Накануне о планах Орбана посетить Москву сообщили независимые СМИ Венгрии. Этот визит официально не анонсировался, а пресс-служба сообщила журналистам, что на 5 и 6 июля в планах Орбана значится поездка в Азербайджан.

Новость о намерениях Орбана встретиться с Путиным вызвала резкую реакцию в Брюсселе. 1 июля ротационное председательство в ЕС перешло к Венгрии.

Накануне поезди председатель Евросовета Шарь Мишель заявил, что у Венгрии нет полномочий вести переговоры с Москвой от имени ЕС по вопросам войны в Украине.

В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана не соответствует стратегии ЕС.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер подчеркнул, что "речь идет о снижении напряженности, но не о мире. "Мы считаем, что это подрывает единство и целеустремленность, которую мы должны демонстрировать, чтобы эта война закончилась", — сказал представитель ЕК.

Перед поездкой Орбан заявил, что "невозможно урегулировать конфликт, сидя в удобном кресле в Брюсселе. "

"Даже с учетом того, что председательство Венгрии в Совете ЕС не дает нам права вести переговоры от лица Евросоюза, мы не можем просто сидеть, сложа руки, и ждать, когда вооруженный конфликт каким-то чудом сам закончится", — сказал глава венгерского правительства.

Глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель в своем заявлении отметил, что визит Орбана в Москву "проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией".

"Премьер-министр Орбан не получал от Совета ЕС никакого мандата на посещение Москвы. Позиция ЕС в отношении агрессивной войны России против Украины отражена во многих заключениях Европейского совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме", - сказал Боррель.

При этом Путин почеркнул, что Орбан находится в Москве как партнер, председательствующий в Совете ЕС: "Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, добро пожаловать в Москву, в Россию. Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только как наш партнер давний, но и как председательствующий в Европейском Совете".

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