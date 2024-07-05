Вслед за Этной Стромболи

Два вулкана активзировались в Итали на этой неделе: вслед за Этной на Сицилии начал извегаться Стромболи в Тирренском море.

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Сразу два вулкана активизировались в Италии один за другим: Стромболи в Тирренском море на архипелаге Эолийских островов недалеко от Сицилии начал извергаться вслед за Этной; шлейф пепла и дыма поднялся на высоту в почти 2000 метров.

Стромболи — один из самых активных вулканов в мире, он известен регулярными, но обычно незначительными извержениями, в результате которых лава сочится из жерл кратера.

Извержение Стромболи привлекло внимание многочисленных туристов:

Мы объехали вулкан на лодке. Мы хотели посмотреть с другой стороны и пошли и увидели три места, где произошли важные извержения. Там всё было красное, мы увидели потоки лавы в море. Это было исключительное зрелище!

- Взрывы, камни падали с горы в воду, были высокие волны, взрывы и пыль.

Всего за день до этого началось извержение Этны на Сицилии, самого высокого вулкана Европы, с захватывающим зрелищем льющегося с высоты 3300 метров потока лавы.

Этна и Стромболи вулкана находятся в 180 км друг от друга.