Лучше дойти до туалета: в Испании штрафуют тех, кто мочится в море

Если на испанском курорте заметят, что вы мочитесь в воду, вам придется заплатить до 750 евро. Серьезные санкции предусмотрены и для любителей ночных прогулок по песку.

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В связи с рекордным количеством отдыхающих в Испании местные курорты принимают превентивные меры против одного из побочных эффектов чрезмерного туризма - мочеиспускания в воду.

Вдохновившись городом Виго, где два года назад ввели штрафы (до 750 евро) за "физиологическую эвакуацию на пляже или в море", Марбелья подняла собственные - с 300 евро до 600 с лишним. На прошлой неделе в муниципалитете Марбельи проголосовали за защиту моря, приняв постановление о запрете подводного мочеиспускания на 25 пляжах. Публичное мочеиспускание также запрещено на суше, но это легче контролировать. Пока неизвестно, как спасатели будут выявлять отдыхающих, которые тайком писают под волнами...

Не писай, но кури

"Физиологическая эвакуация" - не единственный запрет, упомянутый в новом постановлении, которому еще предстоит пройти через процедуру согласования, прежде чем стать законом. Посетители пляжей больше не смогут играть с мячами в воде, а также резервировать зонтики. Также вводятся новые правила по недопущению собак в воду и ограничению их пребывания на пляжах.

Коснутся штрафы и курильщиков. Сигареты и вейпы разрешены, но за замусоривание песка окурками или остатками еды предусмотрены санкции.

Море - только для купания. Марбелья, Испания. Photo by Silviya Nenova on Unsplash

Претензии к туристам

Другие испанские приморские города также ужесточают требования к поведению туристов.

Так, если вы посетите Бенидорм, вас могут оштрафовать на 660 евро за использование мыла или шампуня в душевых пляжа. Там также предусмотрены штрафы для курильщиков (2 000 евро) и любителей ночных прогулок: выход на песок между полночью 7 утра может обойтись в 1200 евро.

Публичные туалеты на испанских пляжах не заметить нельзя. Photo by the blowup on Unsplash

Но что плохого в том, чтобы помочиться в море? Несмотря на то, что моча состоит из воды примерно на 95%, она токсична для океанской фауны, считают ученые, и особенно вредна для коралловых рифов. В оставшихся 5% содержится все, начиная от мочевины (с высоким содержанием азота) и заканчивая бактериями и остатками лекарств... Правда, эксперты Американского химического общества опровергли мнения европейских коллег. По их словам, количество мочевины в наших продуктах жизнедеятельности ничтожно мало по сравнению с объемом моря.