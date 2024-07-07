Сверхтуризм угрожает Афинам, в мэрии ищут решения

В 2023 году греческая столица приняла более 7 миллионов туристов, а в этом году, по прогнозам экспертов, их число увеличится на 20%. Из-за наплыва посетителей местным всё труднее снять жильё, а мэрия жалуется, что львиная доля доходов от туризма уходит государству, минуя городской бюджет.

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Страны Европы принимают одну за другой меры по борьбе с чрезмерным туризмом. В последние два года эта проблема докатилась и до греческой столицы.

Хотя ещё и совсем недавно власти Афин стремились сделать город конечным пунктом назначения, а не паромным терминалом, с которого туристы отправляются на греческие острова, после того, как было сделано селфи у Парфенона. Теперь эта цель достигнута, но какой ценой?

Нужны чёткие правила, уверена Катерина Кикилия, профессор кафедры менеджмента туризма в Университете Западной Аттики.

Профессор Университета Западной Аттики Катерина Кикилия. Euronews

По словам Кикилии, сверхтуризм уже изменил до неузнаваемости жилищный рынок. "Многие районы Афин и Аттики были отданы на откуп туристам, – говорит она. – Яркий пример – Кукаки. В этом красивом районе теперь невозможно снять квартиру – всюду лишь среднесрочная аренда. Там не осталось семей, в школах нет детей".

Из Афин передаёт Фэй Дулгери: ''В 2023 году Афины приняли более 7 миллионов туристов. В этом году эксперты ожидают, что этот показатель увеличится на 20%. Пустынные Афины в августе – образ из прошлого. Всплеск туризма влияет на многие сферы, и не всегда положительно".

Цены на аренду жилья по всему городу становятся неподъёмными особенно, если квартира рядом с метро – основной вид транспорта в столице.

Всё дело в дефиците квадратных метров и растущем на них спросе, говорит Антонис Маркопулос, эксперт в сфере недвижимости.

Антонис Маркопулос, Prosperty. Euronews

"Спрос на аренду в пять раз превышает предложение. И то, что сдается в аренду, – это, как правило, ветхое жильё. Потому что обычно, когда арендодатель делает капитальный ремонт жилья, он либо готовит его для цифровых платформ краткосрочной аренды, либо будет сдавать очень узкому кругу потенциальных арендаторов. Таким образом, эти объекты практически никогда не попадают на рынок. Вот почему люди так страдают", – сетует Маркопулос.

Барселона недавно приняла меры против краткосрочной аренды. Афины хотят пойти дальше и рассматривают более комплексный подход.

"Все эти усилия в сфере туризма мало что значат для города в экономическом плане. Только подумайте: каждый посетитель приносит городу 40 евроцентов, причём не каждый день. И мы этих денег ещё не видели, хотя уже июль. Я хочу сказать, что мы должны найти способ сделать туризм устойчивым, чтобы он не приводил к ещё большему росту неравенства", – заявил мэр Афин Харис Дукас в интервью Euronews, отметив, что в настоящее время проводится исследование туристического потенциала города, по результатам которого будут приняты меры.

Обычный день на афинском Акрополе. Euronews

Одна из мер, уже предложенных муниципалитетом, заключается в том, чтобы "туристическая пошлина, которая в пятизвёздочных отелях составляет до 10 евро, направлялась, как почти во всей Европе, в бюджет города, чтобы мы могли развивать инфраструктуру".