TikTok дискриминировал женщин и продвигал ксенофобские стереотипы перед евровыборами – отчёт

Исследование финских аналитиков показало, что на протяжении избирательной кампании в выдаче по поиску в TikTok множились токсичные высказывания в адрес женщин-политиков, мигрантов и представителей этнических меньшинств.

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Отсутствие модерации в TikTok привело к тому, что в выдаче по запросу о женщинах-политиках появились объективистские и сексистские формулировки, а также нелицеприятная информация как о женщинах, так и о мужчинах-политиках.

К таким выводам пришли финские аналитики алгоритмов CheckFirst и служба проверки фактов Faktabaari в рамках совместного проекта CrossOver.

Так, к примеру, среди предложений о бывшем премьер-министре Санне Марин было "видео мастурбации Санны Марин".

Сексистский контент и формулировки сопровождали Санну Марин и в её бытность премьером. CheckFirst/Faktabaari

Предложения по запросу об Эве Биодэ, члена парламента от правоцентристской Шведской народной партии Финляндии, включали "Эва и Кристиан занимаются сексом в сауне".

На поисковые предложения отчасти влияют запросы других пользователей, это означает, что они могут непреднамеренно транслировать стереотипы и ложные утверждения.

Другие финские женщины-политики были представлены в соцсети в невыгодном свете. CheckFirst/Faktabaari

По данным отчёта, некоторые из этих предложений не были случайными, а были связаны с поисковыми запросами и видеороликами, снятыми об этих людях, и многие из них были негативными или по-своему проблемными.

Зачастую поисковые предложения носили обвинительный или или содержали критику. Так, по запросу о Маури Пелтокангасе, депутате от ультраправой партии "Истинные финны", выходило слово "предатель". А о представителе левоцентристской "Зелёной лиги" Пекки Хаависто – "похищение детей".

Всё это потенциально создаёт предвзятое отношение к ним со стороны общественности, что особенно чревато в преддверии выборов.

В целом, результаты поиска TikTok содержали оскорбительные высказывания в адрес женщин и дискриминируемых групп, включая женщин, евреев и ЛГБТ-сообщество, говорится в отчёте.

Женщинам в выдаче результатов отводится незавидная роль. CheckFirst/Faktabaari

В выдаче по поиску о женщинах были такие результаты, как "на кухню" и "закрой свой рот". Среди других фраз, предлагаемых для автозаполнения, были "цыгане воруют" и "беженцы, пошли вон".

Эти предложения усугубляют вербальное насилие, говорится в докладе. Также отмечается, что TikTok не предпринимает достаточных усилий для борьбы с ксенофобией на своей платформе.

Также выдавались спорные предложения, связанные с COVID-19. В качестве примера можно привести фразы "Вакцины вредят" и "Страх прививок". И хотя они обычно ведут к видеороликам, в которых эксперты развенчивают мифы, связанные с вакцинами, контент о предполагаемой опасности вакцин, всё же проскальзывал в выдаче.

Некоторые предложения также раздувают антипрививочное движение. CheckFirst/Faktabaari

В отчёте говорится, что наличие таких видеороликов говорит о том, что меры TikTok по борьбе с дезинформацией нуждаются в дальнейшем аудите и что платформе следует модерировать свои поисковые предложения.

"Рекомендации частично основаны на хэштегах, и даже редко используемые хэштеги попадают в поисковые предложения, – сказал Гийом Кустер, соучредитель CheckFirst, в своём письменном комментарии Euronews. – Это означает, что на результаты поиска можно легко повлиять, автоматизировав видео с определёнными хэштегами".

"TikTok также должен изучить способы представления пользователям точной информации о выборах, поскольку маркировка видео как предвыборного контента явно недостаточна", – добавил он.

Представитель TikTok сообщил Euronews: "Мы направляем значительные ресурсы на защиту нашей платформы в предвыборный период, включая предоставление сообществу достоверной информации, а также удаление вредоносных поисковых запросов и других случаев нарушения правил. Мы постоянно инвестируем в улучшение наших процессов, в том числе на разных языках".