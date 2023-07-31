Какие инструменты ИИ могут быть полезны в научных исследованиях?

Camille Bello

ChatGPT - вовсе не единственный инструмент, который мог бы быть полезен в университетских исследованиях. Вот список приложений, работающих на базе ИИ, которые могут облегчить труд учёных.

"ChatGPT изменит будущее академических исследований. Но большинство учёных не знают, как разумно использовать этот инструмент", - недавно написал в Твиттере Муштак Билал, профессор Университета Южной Дании.

Наука и искусственный интеллект (ИИ) становятся всё более взаимосвязанными. По мере его развития, учёные всё активнее применяют его в своей работе, но, в то же время, растут и их опасения.

"В академических кругах есть два лагеря. Первый - это приверженцы искусственного интеллекта, а второй- профессора и академики, которые считают, что ИИ подрывает академическую добросовестность", - сказал Билал в интервью Euronews.

Профессор, родившийся в Пакистане и проживающий в Дании, считает, что языковые модели искусственного интеллекта при их рациональном использовании могли бы помочь демократизировать образование и открыть доступ к бОльшему количеству знаний.

Многие эксперты отмечают, что данным, получаемых на выходе при работе с такими инструментами как ChatGPT, недостаёт точности, а значит - доверия они не заслуживают. Сгенерированный текст иногда может быть предвзятым, ограниченным, некорректным.

Но Билал уверяет, что понимание этих ограничений в сочетании с правильным подходом как раз позволит сделать так, чтобы эти инструменты “выполняли за нас большую качественную работу", и именно в сфере университетских исследований.

Пошаговое наращивание возможностей

Билал говорит, что для создания ИИ-структуры, достойной академических кругов, крайне важно овладеть методом пошагового инструктажа, подобно методу "постепенного погружения", который активно применяют в поведенческой психотерапии.

Если людям это помогает, например, повысить уверенность в себе, то при обучении искусственного интеллекта - позволяет получать всё более конкреные ответы на всё более сложные вопросы.

Метод включает в себя разбивку комплексных задач на небольшие, с последовательным усложнением инструкций.

Билал показал, как используя подсказки, ему удалось заставить ChatGPT написать “блестящий план” для журнальной статьи. Сначала он расспросил чат-бот о конкретных концепциях, имеющих отношение к его работе, затем об авторах и их идеях, сориентировав его на контекстуальные знания, которые относятся к обозначенной теме.

“Когда у ChatGPT появилось чёткое представление о моём проекте, я попросил его сделать набросок для журнальной статьи”, - сказал профессор, добавив, что полученные им результаты сэкономили бы ему “20 часов труда”.

“Если бы я просто дописал по абзацу для каждого пункта в наброске, получилась бы приличная статья”.

По словам нашего собеседника, такие инструменты нужны ещё и для "повышения демократичности образования". Ведь далеко не все могут позволить себе роскошь обсуждения с профессорами Гарварда или Оксфорда своих проектов или научных статей.

"Если бы я был в Пакистане, у меня не было бы доступа к профессорам Гарварда. А мозговой штурм проводить всё равно бы пришлось. Тогда я бы использовать приложения на базе ИИ, чтобы вести интеллектуальную беседу о теме моего исследования и получать рекомендации"

Билал недавно проверял, способен ли чат-бот мыслить и говорить как один стэндфордский профессор. Чтобы проверить результат на достоверность он задал те же вопросы, но уже настоящему профессору. Сходство ответов было "поразительным".

ChatGPT - вовсе не единственный инструмент, который мог бы быть полезен в университетских исследованиях.

Вот список приложений, работающих на базе ИИ, которые могут облегчить труд учёных:

По словам Билала: “Если бы ChatGPT и Google Scholar поженились, их детищем был бы Consensus — поисковая система на базе искусственного интеллекта”.

Консенсус похож на большинство поисковых систем, но его отличает то, что он дает ответы, согласованные с академическим сообществом.

Пользователи могут через него узнать о взаимосвязи факторов, причинно-следственных связях каки-либо процессов, например, получить ответ на вопрос: улучшает ли иммиграция экономические показатели? Consensus сказал бы на это, что большинство исследований показывают, что иммиграция в целом положительно сказывается на экномических покащателях, а также предоставил бы список научных работ, и резюме проанализированных статей.

Поисковая система на базе искусственного интеллекта способна отвечать только на шесть тем: экономика, сон, социальная политика, медицина, психическое здоровье и пищевые добавки.

Elicit, по словам разработчиков, позволяет проводить "интеллектуальные беседы" и мозговые штурмы с компетентными и проверенными источниками.

Программное обеспечение также может находить релевантные статьи без полного их соответствия ключевым словам, обобщать их и извлекать ключевую информацию.

Хотя языковые модели, такие как ChatGPT, не предназначены для преднамеренного обмана, было доказано, что они могут генерировать текст, не основанный на фактах, и включать поддельные цитаты из несуществующих статей.

Но есть приложение на базе искусственного интеллекта, которое дает реальные ссылки на уже опубликованные статьи - Scite.

“Это один из моих любимых способов улучшения рабочих процессов”, - сказал Билал.

Как и Elicit, Scite даёт ответы с подробным списком всех статей,выдержки из которых он использовал.

“Кроме того, если я выдвигаю тезис, и он был опровергнут или подтверждён разными людьми или различными журналами, Scite сообщает мне точные данные. Так что это действительно очень, очень эффективно”.

“Если бы я проводил какой-нибудь семинар по писательскому мастерству, я бы научил, как пользоваться этим приложением”.

“Research Rabbit - это невероятный инструмент, который ускоряет вашу исследователькую работу. Важный момент: это бесплатно. Но большинство учёных не знают об этом”, - написал Билал в своём Твиттере.

Названный своими основателями "Spotify of research", Research Rabbit позволяет добавлять научные статьи в "коллекции".

Благодаря им, п/о узнаёт об интересах пользователя и даёт соответствующие рекомендации. Research Rabbit также позволяет визуализировать совокупность статей в виде графиков, чтобы пользователи могли следить за работой по одной теме или одного конкретного автора и глубже погружаться в тему своего исследователя.

Это приложение на базе искусственного интеллекта, которое упрощает и ускоряет чтение и анализ журнальных статей.

“Это похоже на ChatGPT, но для исследовательских работ”, - сказал Билал.

Пользователи начинают с загрузки PDF-файла исследовательской работы в программное обеспечение искусственного интеллекта, а затем задают ему вопросы. Приложение готовит краткое изложение статьи и предоставляет пользователю.

Какие перспективы открывает ИИ для исследований?

Развитие искусственного интеллекта будет таким же фундаментально важным, “как создание микропроцессора, персонального компьютера, Интернета и мобильного телефона”, - написал Билл Гейтс в своём личном блоге, озаглавив пост "Эра искусственного интеллекта началась".

“Компьютеры не оказали того влияния на образование, на которое надеялись многие из нас”, - отмеил он.

"Но я думаю, что в ближайшие пять-десять лет программное обеспечение, управляемое искусственным интеллектом, наконец-то выполнит обещание революционизировать то, как люди преподают и учатся сами”.