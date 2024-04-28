Европейские выборы: "Альтернатива для Германии" начинает кампанию, несмотря на скандал

By Euronews

В городе Донауэшингене конференцию ультраправых встретили протестами и антифашистскими лозунгами

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В субботу в Донауэшингене, одновременно с социал-демократами канцлера Олафа Шольца, ультраправая «Альтернатива для Германии» начала свою кампанию по выборам в Европраламент. Мероприятие АдГ (AfD) стартовало приподнятом настроении участников, несмотря на то, что один из основных кандидатов от партии Макс Кра пропускает мероприятие: его сотрудник был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Китая.

Руководство партии воспользовалось случаем, чтобы поблагодарить Кра за его «заботу о программе и партии», а также попенять оппонентам в создании препонов и использовании недемократических средств при «попытках уничтожить» AfD.

Тино Хрупалла, один из лидеров АдГ:

«Между тем очень интересно, какие средства используются для уничтожения наших партий и как они хотят навредить нашей партии. Прежде всего, они хотят посеять смуту и недоверие, и я думаю, что мы должны выступить снова, и я думаю, что мы обязательно выступим. Мы продолжим действовать с той же холодной головой, и в конце концов мы выйдем из этой истории более сильными и добьемся одного электорального успеха за другим».

Город Донауэшинген встретил делегатов антиправым митингом с лозунгами «Настоящие женщины ненавидят AfD» и «Мы хотим цветной, а не коричневый».