4-дневная рабочая неделя: британцы входят во вкус

По итогам масштабного эксперимента, большинство британских компаний, принявших в нём участие, закрепили в своём уставе "четырёхдневку".

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Большинство компаний в Великобритании, принявших участие в крупнейшем в мире исследовании, посвящённом введению четырёхдневной рабочей недели, решили не возвращаться к "пятидневке", а 100% руководителей и генеральных директоров заявили, что новый график "положительно" сказывается на частном секторе.

В шестимесячном эксперименте в 2022 году приняла участие 61 организация. Результаты были объявлены в четверг: 89% компаний по-прежнему внедряют четырёхдневную рабочую неделю год спустя, а более половины предприятий работают так постоянно.

Исследование также показало, что интенсивность труда сохраняется на более низком уровне, а удовлетворенность работой у персонала выше, чем до начала эксперимента. Почти все сотрудники (96%) заявили, что их личная жизнь улучшилась, а 86% сказали, что лучше ощущают себя на рабочем месте.

Пандемия COVID-19 вызвала дискуссии по всей Европе относительно перехода на "четырёхдневку". Многочисленные эксперименты свелись к тому, что сотрудники работают четыре дня в неделю вместо пяти, получают ту же зарплату и имеют право на те же льготы, не меняя при этом рабочую нагрузку.

Исследование, проведённое в Великобритании, показало, что компании сократили рабочее время в среднем на 6,6 часа, что привело к 31,6-часовой рабочей неделе. Также выяснилось, что на пользу сотрудникам идут именно полные выходные дни, а не периоды "дежурства", когда сотрудник обязан приехать в офис в случае необходимости.

"Физическое и психическое здоровье, а также баланс между работой и личной жизнью значительно улучшились через шесть месяцев. Что касается выгорания и общей удовлетворённости жизнью, улучшение показателей оставалось стабильным", – отмечает один из авторов доклада, Джульет Шор, профессор социологии Бостонского колледжа.

Профсоюзы по всей Европе призывают правительства ввести четырёхдневную рабочую неделю. Но пока политики не решаются на такой шаг.

В этом месяце правительство Шотландии перевело на четырёхдневную рабочую неделю некоторые государственные службы.

В феврале 2022 года бельгийские работники получили право выполнять весь объём работы за четыре дня вместо обычных пяти без потери зарплаты. Новый закон, вступивший в силу годом ранее, позволяет людям самим решать, работать ли им четыре или пять дней в неделю.

Правящая в королевстве коалиция, в которую вошли семь политических партий, поставила цель достичь уровня занятости в 80% к 2030 году, что позволит защитить пенсионную систему и финансировать сокращение налогов в будущем.