Польские консерваторы "идут" на Брюссель

By Euronews

Во время съезда политики PiS выступили с предостережением против так называемых европейских элит.

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Консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) представила в субботу в Варшаве своих кандидатов в Европарламент. Потерявшая бразды правления после долгих лет у власти в Польше, партия PiS дала старт европейской избирательной кампании на своем партийном съезде в Варшаве в субботу.

Члены партии выступили против так называемой европейской элиты, заявив, что Европу нужно защищать.

Лидер партии Ярослав Качиньский заявил о своем неприятии европейского «зеленого курса». Он заявил, что «Зеленый курс» вредит польскому сельскому хозяйству и практически ведет к его ликвидации. Это означает не только рост цен на энергию, но и рост цен в целом - особенно на транспорт.

"Свобода имеет много аспектов, один из которых - свобода путешествий, которая зависит от цены на авиабилеты", - пояснил Качиньский.

Качиньский представил бывшего вице-президента Европейского парламента Яцека Эмиля Сариуш-Вольского в качестве кандидата на пост польского комиссара ЕС. Качиньский представляет в Европарламенте избирательный округ Лодзь.

"Мы должны вернуть Брюссель, вернуть Европу как сообщество государств и наций", - сказал Яцек Сариуш-Вольский, один из евродепутатов от PiS.