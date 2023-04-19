"Закон о чипах" в ЕС: Европа увеличит производство микросхем

Euronews

Европейский парламент и страны-члены ЕС договорились увеличить производство микрочипов в целях уменьшения своей зависимости от азиатских поставщиков.

Азиатская промышленность, особенно фирмы Китая и Тайваня, в настоящее время доминируют в производстве и экспорте полупроводников.

Пандемия коронавируса вызвала потрясения в цепочке поставок, которые привели к значительному дефициту. "Акт о чипах" также является частью стремления блока снизить уязвимость европейского производства перед геополитическими потрясениями, такими как война в Украине.

Дан Ника, докладчик ЕС:

— Цель состоит в том, чтобы быть уверенными, что в ситуации кризиса, подобного тому, который мы пережили в прошлом году с войной в Украине, мы сможем обеспечить минимальный уровень производства чипов в Европейском Союзе, а также работать очень тесно с партнерами-единомышленниками.

Согласно законопроекту, ЕС намерен увеличить свою долю на мировом рынке с нынешних 9% до 20% к 2030 году и привлечь более 43 миллиардов евро государственных и частных инвестиций, чтобы удовлетворить растущий спрос на чипы в Европе.

Для достижения этой цели блоку потребуется увеличить производство в четыре раза.

Ведущие производители микросхем, такие как Intel, STMicroelectronics и GlobalFoundries уже выразили желание построить свои заводы в Германии и Франции и будут добиваться одобрения национальных субсидий в соответствии с новыми правилами государственной помощи.