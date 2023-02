Конгресс мобильных технологий (MWC) в Барселоне: от 6G до метавселенной

Крупнейшее европейское мероприятие в области мобильной связи и телекоммуникаций возвращается в Барселону. В столицу Каталонии, где в понедельник стартовал Всемирный конгресс мобильных технологий (MWC), съехались более 75 000 гостей и участников – как крупных игроков, так и представителей молодых стартапов.

Что ждёт гостей MWC? И каково значение выставки для принимающего города?

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ

Развёртывание 5G – одна из главных тем конференции, поскольку миллионы устройств по всей Европе уже работают в сетях пятого поколения. Технологии 5G способствуют развитию виртуальной реальности и метавселенных, а более высокая скорость передачи данных открывает огромное поле возможностей в самых разных сферах – от транспорта и "умных домов" до медицины.

И хотя 5G-сети всё ещё тестируются, публика MWC уже задумывается о преемнике – 6G. Хотя крупные компании уже ведут разработки, переход на стандарт мобильной связи шестого поколения состоится не раньше 2030 года. Технология 6G понадобится не столько простому пользователю, скачивающему сериал, она нужна для развития "интернета вещей", автономных транспортных средств и дальнейшего освоения космоса.

РАСШИРЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Участники выставки продемонстрируют свои первые проекты в области метавселенной. Многие на MWC уверены, что в ближайшие пять лет новое цифровое пространство, имитирующее реальность, полностью преобразует потребительский опыт и поменяет наше представление о взаимодействии с контентом.

В этом году в Барселоне продемонстрируют, как метавселенная может изменить образование, иммерсивные технологии, а также обсудят связанные с ней риски.

ПРЕМИЯ 4YFN

"В центре внимания – конвергенция физической и виртуальной реальности и те конкретные задачи, которые можно будет решить с помощью этой технологии", – заявил Euronews Next Микель Марти, генеральный директор Tech Barcelona, частной некоммерческой ассоциации, поддерживающей цифровую экосистему города.

Хотя на MWC доминируют крупные технологические и телекоммуникационные компании, для организации Марти самым интересным пунктом программы станет стартап-мероприятие Four Years From Now (4YFN). На нём презентуют новейшие глобальные стартапы, которые, по прогнозам, окажут большое влияние на мир технологий. 1 марта будут подведены итоги престижного конкурса 4YFN Awards 2023.

"ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ БАРСЕЛОНЫ ОГРОМЕН"

Для Tech Barcelona выставка MWC – это возможность показать широкой публике стартапы, с которыми они работают, и помочь им наладить деловые связи. "Более 50 наших ребят смогут отточить свои питч-презентации, у мероприятия огромная аудитория", – говорит Марти.

По мнению руководителя hi-tech кластера, MWC привлечёт в город бизнес. "Мы ожидаем, что инвесторы будут больше интересоваться тем, что мы делаем и как развиваем местные проекты", – говорит он.

MWC также приносит дополнительные доходы в бюджет города. Ожидается, что в этом году выставку посетит рекордное количество гостей. "Вклад в экономику Барселоны огромен. 60 тысяч гостей__– это прекрасно для владельцев гостиниц и ресторанов. И речь не только о мероприятиях на площадкеMWC и охотой за инвесторами: люди будут знакомиться друг с другом, по всему городу будут проходить деловые встречи, а это ключ к будущему сотрудничеству", – добавил Марти.

Всемирный конгресс мобильных технологий завершится в пятницу 2 марта.