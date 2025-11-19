Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Любовь как финансовая стратегия? Европейцы входят в отношения, чтобы быстрее купить жилье

Европа в движении
Европа в движении Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Alessio Dell'Anna & Mert Can Yilmaz
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Зарплата, личная жизнь, география... Для людей, живущих в одиночестве, дорога к приобретению собственного жилья усеяна множеством препятствий. Как европейцы решают эту проблему?

Цены на недвижимость снова растут по всему Евросоюзу. Многие молодые люди, не состоящие в браке, сталкиваются с финансовыми препятствиями на пути к приобретению собственного жилья.

Согласно данным Евростата, после кратковременного спада в 2023 году, цены на недвижимость снова выросли в 2024 году и увеличились на 5,4 % во II квартале 2025 года.

Одним из социальных последствий является то, что европейцы, не состоящие в отношениях, все больше чувствуют себя отстраненными от рынка жилья.

В частности, 37 % одиноких европейцев теперь считают, что никогда не смогут купить дом или квартиру.

Это один из ключевых выводов нового опроса, в котором приняли участие более чем 20 000 человек в 23 странах. Исследование проведено риэлторской компанией RE/MAX, результаты эксклюзивно предоставлены Europe in Motion.

Войти в отношения ради покупки жилья?

Согласно 26% респондентов, планирующих приобрести недвижимость, создание пары становится практичным способом быстро приобрести жилье — это третий по частоте упоминаний вариант.

Этот показатель наиболее высок в Нидерландах и Португалии (33 %), и особенно среди представителей поколения Z по всей Европе (35 %), которые кажутся чуть менее индивидуалистичными или, возможно, более прагматичными, чем их старшие братья и сестры-миллениалы (25 %).

Возможно, это также объясняет, почему пары поколения Z съезжаются быстрее, чем любое другое поколение: в среднем через 2,7 года по сравнению с 3,2 годами среди миллениалов.

Быстрее всех съезжаются британские влюбленные - всего через два года и четыре месяца, что является самым коротким сроком в Европе. Франция находится на противоположном конце спектра: в среднем более четырех лет - самый долгий срок на континенте, за ней следует Италия.

Какие еще есть решения для покупки жилья?

В целом, многие пары, похоже, быстро переходят на совместное проживание: 13% европейских пар начинают жить вместе всего через шесть месяцев, а 26% — в течение года.

"Доступность жилья определяет не только то, где люди живут, но и то, с кем они живут", - говорит генеральный директор RE/MAX Europe Майкл Полцлер. "Рост цен на жильё продолжает затрагивать всех, но тем, у кого нет партнёра или общего дохода, сложнее всего становится стать владельцем собственного жилья".

Кто-то обращает внимание на географию: 14% опрошенных утверждают, что переезд в более дешевый район может стать для них путём к приобретению недвижимости. Эта стратегия наиболее распространена в Германии (20%) и Турции (23%).

Впрочем, главным препятствием на пути к получению заветного статуса владельца недвижимости является зарплата. Так считают в общем 58% опрошенных. В Польше так думают - 66%, а в Венгрии - 67%.

Представители поколения Z, чаще всего работающие на начальном или младшем уровне, больше чем другие сталкиваются с этой проблемой при совершении серьезных сделок. На это указали ответы 62% опрошенных. Однако есть и сюрприз: вопрос заработной платы упоминается немного чаще представителями поколения бэби-бумеров (57%) и поколения X (56%), чем миллениалами (55%).

Где в Европе дороже жить одному?

У одиноких людей гораздо меньше собственности, чем у тех, кто состоит в браке. В то время как среди людей, состоящих в браке, 72% владеют жильём, в котором они проживают, среди тех, кто живёт в одиночку, этот показатель снижается до 49%.

Однако разрыв между странами ещё более разителен.

Уровень владения жильем среди одиноких людей значительно ниже в Швейцарии (17 %), Германии (19 %) и на Мальте (15 %).

По оценкам, расходы на жильё для одиноких европейцев в среднем составляют 36% от их дохода, включая коммунальные платежи. В Германии этот показатель один из самых высоких — почти 42% от дохода одиноких людей, — а в соседней Чехии он превышает 45%.

В Италии, Франции и Испании это бремя несколько мягче: во всех трех странах оно не превышает 33 %, а в Великобритании соответствует среднеевропейскому уровню - 36 %.

Согласно опросу, самым комфортным местом для проживания в одиночестве в Европе является Литва, где на жилье уходит менее четверти зарплаты.

Последние новости рынка жилья: где цены растут больше всего?

В 2025 году цены на рынке жилья вновь начали расти в большинстве стран ЕС.

За исключением Финляндии (-1,3%), все государства-члены сообщили о росте цен во втором квартале.

Наиболее резкий рост зафиксирован в Португалии (+17,2%), Болгарии (+15,5%) и Венгрии (+15,1%).

В 2023 году средние цены на жилье в ЕС резко упали (-6,4%). Это произошло после того, как Европейский центральный банк решил несколько раз повысить процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией. Это в свою очередь привело к росту ипотечных ставок и последующему падению потребительского спроса. В 2024 году цены на жилье выросли всего на 0,6%.

Поделиться Комментарии

