ООН предупреждает: Афганистан непригоден для возвращения беженцев

Высокопоставленный представитель ООН заявил Euronews, что Афганистан не имеет возможности принять возвращающихся беженцев в свои местные общины, тогда как когда страны-члены ЕС ищут пути вернуть их домой.

В докладе Агентства развития ООН (ПРООН), около 4,5 миллионов афганцев, находящихся за границей, возвращаются на родину. Однако тяжёлые условия в стране, включая повсеместное отсутствие доступа к международной помощи, затрудняют реинтеграцию афганцев, возвращающихся из-за рубежа.

Среди проблем, с которыми сталкивается Афганистан, - глубокая нищета, суровые климатические условия, ущерб, нанесенный недавними землетрясениями, и жёсткое нарушение талибами основных прав человека в повседневной жизни, особенно затрагивающее женщин и девочек.

Отсутствие возможности принять возвращающихся является серьёзной проблемой для Европы, которая хотела бы депортировать афганцев, нелегально проживающих в многочисленных странах-членах ЕС.

Директор ПРООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе Канни Вигнараджа сказала Euronews, что реальное положение дел на местах делает идею массовой депортации или возвращения несостоятельной.

"Существует несоответствие между глобальными призывами к возвращению людей в Афганистан и способностью афганских общин принять тех, кто возвращается", - сказала она.

Тем не менее Брюссель начал предварительные переговоры с талибами - режимом, который ЕС официально не признает, - после того как 20 европейских стран выступили за возвращение афганских просителей убежища, получивших отказ.

Согласно последним данным Агентства ЕС по вопросам убежища (EASO), в период с июня по август 2025 года 63 % афганских просителей убежища были признаны беженцами в странах ЕС и ЕАСТ, хотя показатели по странам сильно различались.

Данные EASO не включают национальные формы защиты, которые чаще всего предоставляются афганцам, а также дела, обжалованные в судебных органах после отказа.

Среди беднейших стран

Афганистан с населением около 44 миллионов человек входит в число беднейших стран мира: согласно последним данным скорректированного индекса многомерной бедности, около двух третей населения живут за чертой бедности.

Вигнараджа рассказал Euronews, что афганцы в настоящее время возвращаются домой в основном из Ирана и Пакистана, будь то по принуждению или по собственному желанию.

"Около 10% населения возвращаются, не имея при себе имущества, - сказала она. - Фактически, они не привозят с собой почти ничего. Всё, что они везут с собой, кроме одежды на себе, - это долги. /.../ Возвращенцам очень трудно найти работу, например. Когда они приезжают, у них нет жилья и базовых услуг здравоохранения и образования. И самое главное, девочки не могут вернуться в школу после шестого класса, а женщины не могут найти работу".

Related Девятнадцать стран ЕС и Норвегия требуют мер по депортации афганцев

Помимо проблем с обеспечением основных потребностей, международная помощь практически не доходит до репатриантов, как только они прибывают в афганские общины.

"Когда вы спрашиваете местные общины, куда прибывают возвращенцы, видели ли они какую-либо международную помощь, около 76% отвечают ПРООН, что не видели", - говорит Вигнараджа.

Положение женщин

С тех пор как талибы вернулись к власти в 2021 году, афганские женщины и девочки были лишены своих прав. Им запрещено получать любое образование, кроме базового, и почти любая работа, а их передвижение и участие в общественной жизни резко ограничено.

Вигнараджа заявил, что ЕС, стремясь к диалогу с талибами, должен добиться свободы и прав для женщин и девочек, сделав этот пукт главным в переговорах по возвращению афганцев.

"Каждый человек, мужчина или женщина, девочка или мальчик, должен иметь возможность после возвращения вести достойную жизнь и обеспечивать себе благополучие, - сказала директор ПРООН. - Но самое главное, афганские девочки и женщины должны иметь право на образование и работу. /../ И это, на мой взгляд, огромная проблема, на которую необходимо обратить внимание при поддержке возвращения через международную помощь".