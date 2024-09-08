На Балканах цена на электричество выше в 10 раз, чем западной Европе

Диспропорция на рынке электроэнергии между Юго-Востоком и Западом Европы привела к повышению цен на электричество на Балканах

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Диспропорция на рынке электроэнергии между Юго-Востоком и Западом Европы привела к повышению цен на электричество на Балканах.

Об этом заявил Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции. Он отметил, что поднимет этот вопрос перед Европейской комиссией.

- Я подниму этот вопрос в своём письме, которое отправлю председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором подробно объясню, что такое происходит не только в Греции, но и в Болгарии, в Румынии, в Венгрии. Я задам ей вопрос: как получилось, что на Балканах в определенное время суток цена на электроэнергию в 10 раз выше, чем в Австрии или Чехии. В европейской модели явно что-то не так. Она не работает. Я не ожидаю немедленного решения этой проблемы, но, по крайней мере, пусть хоть кто-то обратит на нее серьезное внимание, чтобы гарантировать, что в будущем таких нарушений больше не будет.

Мицотакис признал, что единый энергетический рынок не справился с задачей в последние месяцы и что подобные диспропорции не наблюдались до мая прошлого года.

Он также рассказал, что в настоящее время Греция экспортирует энергию в Украину, как в прошлом она импортировала ее из этой страны.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

-Это вытягивает ресурсы из системы и приводит к росту цен. Но греческий потребитель не будет платить за ошибки европейской модели.

В своем выступлении премьер-министр Греции подчеркнул, что в ближайшее время его правительство введет новые налоги и сборы для производителей, получающих, по его словам, «заоблачные» прибыли.

Он отметил, что поставщики электроэнергии не совершают ничего противозаконного. Но в то же время они эксплуатируют нарушения в сложившейся системе. Министр представил публике план действий по возвращению этих доходов потребителям.