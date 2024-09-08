После Паралимпийских игр Париж надеется изменить отношениек инвалидам

В конце августа президент Парижского региона Валери Пекресс призвала к масштабной реконструкции, направленной на улучшение старой сети общественного транспорта Парижа, которая практически недоступна людям с ограниченными возможностями
После Паралимпийских игр организаторы соревнования надеются, что отношение общества к инвалидам в корне изменится.
На этих соревнованиях было установлено множество рекордов: самое большое количество делегаций спортсменов по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, за ходом соревнований следили рекордное число телевизионных каналов.
Международная общественность так же с интересом встретила Паралимпийские игры.
Накануне церемонии закрытия было раскуплено около 2,4 миллиона билетов из 2,5 миллионов, поступивших в продажу осенью прошлого года.
Напомним, что больше всего билетов было продано на Паралимпийские игры 2012 года в Лондоне - 2,7 миллиона.
Но пока неясно, дадут ли эти игры стимул для обеспечения необходимыми услугами инвалидов и их социальной интеграции в обществе.
В конце августа президент Парижского региона Валери Пекресс призвала к масштабной реконструкции, направленной на улучшение старой сети общественного транспорта Парижа, которая практически недоступна людям с ограниченными возможностями.
Проект может затянуться на 20 лет и обойтись казне города в 15 миллиардов евро. При этом о целесообразности реконструкции говорить пока рано.