Паралимпийские игры завершаются рекордом мира в женском марафоне

Заключительный день Паралимпийских игр ознаменовался рекордным марафонским забегом марокканской бегуньи Фатимы Эззахра Эль Идрисси, которая завершила дистанцию за 02 часа 48 минут и 36 секунд. В шестой раз подряд Китай возглавил медальную таблицу Паралимпийских игр

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Заключительный день Паралимпийских игр ознаменовался рекордом в марафоне, установленным марокканской бегуньей Фатимой Эззахра Эль Идрисси, преодолевшей дистанцию за 02 часа 48 минут и 36 секунд.

В шестой раз подряд Китай возглавил медальную таблицу Паралимпийских игр.

В общей сложности команда завоевала 220 медалей - почти в два раза больше, чем Великобритания, занявшая второе место.

Украина заняла 7-е место в таблице, почти повторив свой результат в Токио-2020. И это несмотря на то, что сотни паралимпийских объектов разрушены или повреждены войной.