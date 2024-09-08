NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Паралимпийские игры завершаются рекордом мира в женском марафоне

Fatima Ezzahra El Idrissi
Fatima Ezzahra El Idrissi Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Viktoria Sinkevich
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Заключительный день Паралимпийских игр ознаменовался рекордным марафонским забегом марокканской бегуньи Фатимы Эззахра Эль Идрисси, которая завершила дистанцию за 02 часа 48 минут и 36 секунд. В шестой раз подряд Китай возглавил медальную таблицу Паралимпийских игр

РЕКЛАМА

Заключительный день Паралимпийских игр ознаменовался рекордом в марафоне, установленным марокканской бегуньей Фатимой Эззахра Эль Идрисси, преодолевшей дистанцию за 02 часа 48 минут и 36 секунд.

В шестой раз подряд Китай возглавил медальную таблицу Паралимпийских игр.

В общей сложности команда завоевала 220 медалей - почти в два раза больше, чем Великобритания, занявшая второе место.

Украина заняла 7-е место в таблице, почти повторив свой результат в Токио-2020. И это несмотря на то, что сотни паралимпийских объектов разрушены или повреждены войной.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Год спустя марокканцы ждут восстановления пострадавших от землетрясения домов

Незабываемые моменты Паралимпийских играх в Париже

Зальцбургские ледники могут исчезнуть через 10-15 лет

Кризис цен на электроэнергию в Европе Политика Греции Экономика Греции