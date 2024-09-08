Год спустя марокканцы ждут восстановления пострадавших от землетрясения домов

By Euronews

Спасатели уже давно уехали, но остатки домов все еще лежат грудами на обочинах неровных дорог в Атласских горах.

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Спасатели уже давно уехали, но обломки домов все еще лежат грудами на обочинах дорог.

Спустя год после гибели почти 3 000 человек в результате мощного землетрясения в Атласских горах Марокко, в таких деревнях, как Ими Н'тала, все еще кажется, что тут проходили боевые действия.

Разломанные кирпичи, погнутые прутья арматуры и разбитая кухонная плитка свалены в кучи рядом с палатками, в которых теперь живут перемещенные лица. Одни ждут обещанных средств на восстановление своих домов, другие - утверждения своих чертежей.

2023 -2024. Отголоски землетрясения в деревне Ими Н'тала, недалеко от Марракеша, Марокко Mosa'ab Elshamy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В регионе, потрясенном землетрясением, много бедных сельскохозяйственных деревень, таких как Ими Н'тала, до которых можно добраться только по ухабистым дорогам. Репортеры Associated Press посетили полдюжины таких деревень в преддверии первой годовщины.

В некоторых местах жители, ожидающие разрешения властей, начали сами восстанавливать свои дома. В других деревнях люди, уставшие от духоты пластиковых палаток, переехали обратно в свои разрушенные дома или перебрались в большие города, оставив прежнюю жизнь.

В таких городах, как Амизмиз и Мулай Брахим, улицы были аккуратно выметены, хотя трещины на домах и груды обломков до сих пор напоминают о тех мрачных днях после землетрясения.

В некоторых крупных городах провинции нормальный ритм жизни несколько восстановился: ведутся работы по восстановлению дорог, домов, школ и предприятий, а некоторым жителям предоставлены дома из металлических контейнеров. Но большинство переселенцев из 55 000 разрушенных домов по-прежнему уязвимы перед летней жарой и зимними холодами и вынуждены жить в палатках.

Мохамед Сумер, 69-летний пенсионер, потерявший сына во время прошлогоднего землетрясения, возмущен тем, что местные власти запретили ему восстановить его дом на том же крутом склоне горы по соображениям безопасности. Теперь он проводит дни с женой в палатке рядом с разрушенным домом и боится переехать в другое место и начать жизнь заново в более просторном и дорогом районе.

"Жители хотят остаться здесь, потому что у них есть земля, на которой они выращивают овощи, чтобы заработать на жизнь", - говорит он.

Правительство заявило, что будет выплачивать семьям ежемесячные пособия после землетрясения и дополнительные средства на сейсмобезопасную реконструкцию. Но, по словам жителей, средства выделяются неравномерно, и многие до сих пор ждут денег или начала восстановительных работ.

В таких населенных пунктах, как Амизмиз и Талат Н'Якуб, нарастает гнев против местных властей. Они критикуют медленные темпы восстановления и требуют больше инвестиций в социальную сферу и инфраструктуру, которая уже давно заброшена по сравнению с городскими центрами и побережьем Марокко.

Чиновники заявили, что восстановление обойдется в 120 миллиардов дирхамов (12 миллиардов долларов) и займет около пяти лет. Правительство восстановило некоторые участки сельских дорог, медицинские центры и школы, и накануне первой годовщины землетрясения комиссия признала необходимость ускорить восстановление некоторых домов.