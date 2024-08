Камчатка: после мощного землетрясения – извержение вулкана Шивелуч

Землетрясение у берегов Камчатки вызвало извержение вулкана Шивелуч, в 440 км к северу от Петропавловска-Камчатского. - Авторское право AP/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch

