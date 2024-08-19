Камчатка: после мощного землетрясения – извержение вулкана Шивелуч

В ночь на воскресенье у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Сразу же после серии подземных толчков началось извержение вулкана Шивелуч.

РЕКЛАМА

В Тихом океане у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в сотне километров от столицы края и крупной военно-морской базы.

Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали толчки силой до шести баллов. Как сообщают местные СМИ, после основного толчка последовала серия афтершоков.

Незадолго до землетрясения началось извержение двух вулканов на Курильских островах.

В МЧС России по Камчатскому краю заявили, что угроз цунами нет. Сообщений о пострадавших не поступало. По данным телеграм-канала Baza, повреждения получили более 20 зданий, в том числе инфекционная больница и роддом.

На фоне землетрясения пробудился камчатский вулкан Шивелуч. Из-за выброса пепла был объявлен красный код авиационной опасности, вылет многих местных рейсов был изменён.