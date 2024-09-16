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Кого вербовал стрелок из Флориды для войны в Украине?

ФАЙЛ: Райан Уэсли Рут принимает участие в митинге в центре Киева, 30 апреля 2022 года
ФАЙЛ: Райан Уэсли Рут принимает участие в митинге в центре Киева, 30 апреля 2022 года Авторское право AP Photo/Efrem Lukatsky
Авторское право AP Photo/Efrem Lukatsky
By Sasha VakulinaAleksandar Brezar
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Бывший член Интернационального легиона рассказал о многочисленных предупреждениях в адрес Рута еще в ноябре 2023 года. Процесс вербовки в Интернациональный легион, который официально и легально входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), имеет хорошо отлаженный процесс подачи заявлений.

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После неудавшегося покушения на Дональда Трампа на его поле для гольфа Мар-и-Лаго во Флориде в воскресенье больше всех были потрясены украинцы.

Райан Уэсли Рут, задержанный за предполагаемый заговор с целью убийства бывшего президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах, проявлял повышенный интерес к Украине.

По сообщениям СМИ, Рут неоднократно заявлял, что руководил схемой вербовки международных добровольцев для борьбы за Украину против полномасштабного вторжения России в соседнюю страну, которое продолжается уже третий год.

Однако его попытки привлечь бойцов, в первую очередь из Афганистана, не были встречены с распростертыми объятиями.

На сайте X появились десятки сообщений от солдат Вооруженных сил Украины, которые обычно не раскрывают свою личность из соображений безопасности, они поделились скриншотами своих предполагаемых разговоров с Райаном Уэсли Рутом.

Многие из них показывают, что украинские солдаты и члены Интернационального легиона неоднократно говорили Руту, чтобы он перестал выдавать себя за вербовщика, поскольку его методы сомнительны и плохо отражаются на Украине.

В одном из конкретных сообщений бывший член Интернационального легиона рассказал о многочисленных предупреждениях в адрес Рута еще в ноябре 2023 года.

Этот человек, личность которого подтвердила директор Protect a Volunteer Рейчел Джеймисон, сказал, что Рут никогда не был официально связан с иностранным добровольческим подразделением. Он также делился личной информацией людей без разрешения и, в частности, якобы хотел незаконно переправить в Украину граждан Афганистана.

"У Райана Рута много публичных постов в Facebook о том, что он хочет переправить солдат в Украину в 2023 и 2024 годах. У него нет полномочий действовать от имени Украины, и он игнорирует законы о визах", - говорится в одном из постов на X от июня этого года о действиях Рута в Украине.

"Рут либо торгует людьми, либо мошенничает, либо пытается нарушить законы как можно большего количества стран, пытаясь незаконно ввезти людей в Украину для участия в боевых действиях. Это неэтично, непрофессионально и неприемлемо. Хуже того, он делает это, утверждая, что помогает Украине".

Что рекламировал Рут на своем сайте?

Рут неоднократно заявлял о своей поддержке Украины на различных платформах социальных сетей.

Специальный сайт под названием "Борись за Украину" с его контактной информацией, включая электронную почту и номер телефона, по состоянию на полдень понедельника все еще оставался в сети. Euronews подтвердил его подлинность, изучив его прошлые сообщения в X и других социальных сетях и сопоставив с общедоступными личными данными.

На этом сайте Рут рекламировал свои предполагаемые усилия по вербовке, давая довольно расплывчатые сведения о том, как иностранцы "всех возрастов, полов и уровней квалификации" могут присоединиться к украинской армии.

В частности, он дал подробные инструкции о том, как потенциальные добровольцы могут попасть в Украину, заявив, что они могут "просто взять все военное снаряжение и деньги и полететь в Краков" в Польше. Оттуда на сайте предлагался следующий маршрут: на междугороднем поезде или автобусе до Пшемысля, а затем на местном поезде или автобусе до пограничного пункта Медыка на границе с Украиной.

Хотя Медыка - очень популярный пограничный переход для въезда и выезда из Украины, он является одним из многих, и причина, по которой сайт, связанный с Рутом, предложил именно этот маршрут, неясна.

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Остальные инструкции о том, что делать после пересечения границы, еще более запутаны.

"Скажите пограничнику, что хотите вступить в Интернациональный легион, и он отведет вас в офис, где вы встретитесь с Назаром и лидерами", - говорится в инструкции.

Хотя остается неясным, кто такие "Назар" и неназванные "лидеры" и почему они могут находиться в офисе на границе, эта информация вводит в заблуждение и искажает процесс вербовки в Интернациональный легион, который официально и легально входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и имеет хорошо отлаженный процесс подачи заявлений, который начинается с тщательной проверки биографии до прибытия в Украину.

Потенциальные новобранцы также должны быть выходцами из военной среды и иметь соответствующую подготовку и допуск, что противоречит заявлениям Рута о "любом возрасте и уровне подготовки".

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После принятия на службу новобранцы становятся не наемниками, а легальными военнослужащими ВСУ, как и все остальные украинцы и неграждане. Их вербовка не является специальным решением, принятым на месте по прибытии.

На сайте, связанном с Рутом, предлагаются пошаговые инструкции: "Они проверят ваш паспорт и просмотрят ваш телефон, чтобы убедиться, что вы не россиянин. Если вас примут, вы отправитесь прямо на ближайшую базу и будете тренироваться".

В действительности вступление в Интернациональный легион происходит не так. Этот и другие органы рассматривают формальные аспекты заявления и уведомляют заявителя в случае его вербовки. Только после этого они направляются в соответствующие подразделения.

Как сообщается на официальном сайте Интернационального легиона, после этого отдельные подразделения рассматривают досье и предоставляют свои отзывы.

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"Если подразделение выберет вас, вы будете проинформированы о том, как связаться с ним напрямую, чтобы пройти окончательное собеседование с одним из ваших будущих командиров или рекрутером из подразделения", - говорится в сообщении легиона, подчеркивая, что подготовительный процесс на самом раннем этапе занимает не менее трех недель перед поездкой.

Кроме того, на сайте, связанном с Рутом, было размещено следующее предупреждение: "Не звоните в посольство своей страны, чтобы получить разрешение присоединиться к борьбе, просто садитесь на самолет, приезжайте в Украину и присоединяйтесь к нам".

28 февраля 2022 года, через четыре дня после полномасштабного вторжения России, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для иностранцев, готовых помочь защитить Украину от российской агрессии во время военного положения.

Однако его предостережение потенциальным рекрутам не связываться с посольством и не сообщать ему об этом не имеет никакого отношения к официальному процессу вербовки Интернациональным легионом и противоречит внутренним правилам ряда стран, которые запрещают своим гражданам участвовать в войнах за рубежом.

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Тем временем Интернациональный легион опроверг все заявления о причастности Рута, сообщив Euronews, что Рут никогда не был частью, ассоциирован или связан с Интернациональным легионом в каком-либо качестве".

"Любые заявления или предположения, указывающие на обратное, совершенно неточны", - добавляется в заявлении.

Что Рут делал в Украине?

После инцидента, произошедшего в воскресенье, СМИ не преминули отметить его публичные заявления о поддержке Украины.

С тех пор его идентифицировали как участника нескольких проукраинских митингов в Киеве, включая мероприятие бригады "Азов" в 2022 году, что вызвало ответ военного подразделения, отвергающего любые связи с Рутом.

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"Мы хотели бы официально заявить, что Райан Уэсли Рут не имеет и никогда не имел никакого отношения к "Азову", - говорится в заявлении подразделения на сайте X.

"Мы считаем, что распространение информации о возможной связи между "Азовом" и Райаном Уэсли Рутом подыгрывает российской пропаганде и дискредитирует 12-ю бригаду спецназа "Азов" Национальной гвардии Украины и Силы безопасности и обороны Украины в целом", - добавили там.

По имеющимся данным, в 2023 году Рут рассказал New York Times, что хотел помочь Киеву противостоять агрессии Москвы и что он отправился в Украину сразу после начала войны, чтобы помочь в вербовке афганских солдат, которые бежали от талибов двумя годами ранее.

По словам Рута, десятки солдат проявили интерес, и он пытался перевести их из Пакистана и Ирана в Украину.

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Однако неизвестно, удалось ли Руту переправить в Украину хоть одного иностранного добровольца после этих заявлений.

Судя по июльскому посту в Facebook, летом он все еще активно пытался привлечь иностранных солдат на сторону Украины, но не смог получить необходимое разрешение.

"Солдаты, пожалуйста, не звоните мне", - написал он в социальной сети. "Мы все еще пытаемся заставить Украину принять афганских солдат и надеемся получить ответы в ближайшие месяцы... пожалуйста, наберитесь терпения".

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