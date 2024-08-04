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Столб дыма и облако пепла: на Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

Извержение Этны, архив
Извержение Этны, архив Авторское право Salvatore Allegra/AP
Авторское право Salvatore Allegra/AP
By euronews
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Из-за начавшегося извержения международный аэропорт Катании, находящейся у подножия вулкана, ограничил количество рейсов до шести в час, задержав, отменив или перенаправив некоторые из них в другие сицилийские аэропорты - такие как Палермо и Комизо.

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Огромный столб дыма поднимается на несколько километров, потоки лавы текут из кратера. Этна, самый активный вулкан Европы, в это воскресенье вновь проснулась.

Из-за начавшегося извержения международный аэропорт Катании, находящейся у подножия вулкана, ограничил количество рейсов до шести в час, задержав, отменив или перенаправив некоторые из них в другие сицилийские аэропорты - такие как Палермо и Комизо.

В воскресенье утром Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о "фонтане лавы", бьющем из кратера Ворагин, и "вулканическом облаке", идущем на восток и юго-восток.

Находящиеся на пути облака дороги и населенные пункты были покрыты толстым серым ковром пепла.

Мэр города Джарре, одного из муниципалитетов, наиболее пострадавших от этих вулканических осадков, даже издал приказ о снижении скорости автомобилей, движущихся по дорогам, во избежание несчастных случаев.

Этна находится на восточном побережье Сицилии. Самый часто просыпающийся вулкан Европы в настоящее время переживает особенно активный период. Только этим летом он извергался уже несколько раз. В июле аэропорт Катании уже приостанавливал работу дважды, когда пепел покрывал взлетно-посадочные полосы.

При этом отмечается, что, несмотря на активность вулкана, лава не достигала близлежащих городов с начала 19-го века.

У Этны более 200 кратеров, и когда один из них извергается, черный вулканический пепел оседает в городе Катания и других близлежащих городах и деревнях. Это неудобно для жителей, но обычно не является проблемой для туристов.

Даже во время извержения есть много пешеходных маршрутов и троп, которые остаются безопасными, хотя закон в этом случае требует подниматься с сертифицированным местным гидом.

В начале июля итальянские власти также объявили красный уровень тревоги в связи с извержением другого вулкана, расположенного на севере Сицилии, Стромболи, которого также вызвало выброс значительных облаков пепла.

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