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Япония: мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге страны

Япония: мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге страны
Авторское право canva
Авторское право canva
By Euronews
Опубликовано
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Объявлено предупреждение о цунами

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Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано на юго-западе Японии в районе острова Кюсю. Сразу после этого была объявлена угроза цунами. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Эпицентр подземных толчков находился возле префектуры Миядзаки. Очаг залегал на глубине 30 км под океанским дном.

По данным сейсмологов, высота волн в районе префектур Миядзаки и Коти может достигать одного метра. Отмечается, что первые волны уже могли достичь побережья в этих регионах.

Информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало. 

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