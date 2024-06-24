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Бывшего главу Европейского инвестбанка подозревают в коррупции

Бывший глава ЕИБ Вернер Хойер оказался под следствием.
Бывший глава ЕИБ Вернер Хойер оказался под следствием. Авторское право European Union, 2022
Авторское право European Union, 2022
By Jack Schickler
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Прокуроры ЕС проверяют бывшего главу ЕИБ Вернера Хойера на предмет коррупции и незаконного присвоения средств. В центре расследования – выплата компенсации одному из сотрудников финансово-кредитного учреждения. Хойер назвал обвинения "абсурдными" и "безосновательными".

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Немецкий экономист Вернер Хойер, бывший глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), подтвердил в понедельник, что находится под следствием по обвинению в коррупции, злоупотреблении влиянием и нецелевом использовании средств ЕС.

Хойер заявил, что будет полностью сотрудничать с Европейской прокуратурой (EPPO) в рамках расследования, связанного с якобы неправомерной выплате сотруднику ЕИБ, покидавшему свой пост.

"Обвинения в мой адрес совершенно абсурдны и безосновательны", – говорится в заявлении Хойера. – Я ожидаю, что расследование будет проведено и что факты будут разъяснены, и прошу ЕИБ в полной мере сотрудничать с европейскими прокурорами".

В заявлении, направленном через его адвоката, говорится, что расследование касается соглашения о выплатах персоналу, подписанного Хойером в период его президентства, но в переговорах по которому он "не принимал никакого участия".

"Юридические требования для начала уголовного расследования со стороны EPPO очень низкие", – отметил его адвокат Николаос Газеас, добавив, что "нет ничего необычного" в том, что подписавший соглашение становится объектом расследования.

Бывший заместитель министра иностранных дел Германии покинул пост главы ЕИБ в конце 2023 года, отработав два шестилетних срока, его сменила министр экономики Испании Надя Кальвиньо.

Представитель ЕИБ заявил Euronews, что "не может комментировать текущие внешние расследования", но будет сотрудничать с прокурорами в соответствии с обычной практикой.

ЕИБ снял иммунитет с двух неназванных бывших сотрудников, предоставив прокурорам доступ к своим помещениям в Люксембурге и документам.

EPPO была создана в 2021 году для расследования таких вопросов, как мошенничество с субсидиями для фермерских хозяйств, но также проявила интерес к обвинениям в отношении контрактов, подписанных Европейской комиссией с производителем вакцин Pfizer.

ЕИБ – это финансово-кредитное учреждение ЕС с бюджетом в 250 млрд евро для стимулирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. В своей деятельности финансовый институт также делает акцент на "зелёный" переход и восстановление Украины, заявила Надя Кальвиньо в интервью Euronews в феврале.

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