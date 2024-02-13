Надя Кальвиньо: "Долг ЕИБ - сопровождать экономику в 'зеленом переходе'"

Крупнейший многосторонний кредитор в мире, Европейский инвестиционный банк выделяет средства на "зеленые" проекты, финансирует восстановление Украины и поддерживает инновации в Европе. Мы побеседовали с новым президентом банка Надей Кальвиньо в программе "Глобальный диалог".

Euronews: "Вы начали свой шестилетний срок несколько недель назад, и у вас уже много дел. Начнем с одного из приоритетов - восстановления Украины. Это огромная задача, требующая твердой европейской приверженности. Как она будет решаться? Как вы финансируете проекты, зная, что их вновь может разрушить война?"

Надя Кальвиньо: "Банк работает в Украине уже давно. С начала войны мы инвестировали в страну 2 миллиарда евро. Хорошей новостью стало недавнее решение, принятое лидерами, об усилении механизма помощи. Это даст ЕИБ больше гарантий и больше возможностей для продолжения поддержки Украины, инвестирования в ее восстановление после окончания войны. Надеюсь, это случится как можно скорее".

Euronews: "ЕИБ известен многим как "Зеленый банк". Расскажите о ваших проектах, показателях. Инвесторы остались довольны?"

Надя Кальвиньо: "Да. В прошлом году мы инвестировали 49 миллиардов евро в "зеленый" переход. Это очень хорошо. Климатический банк - вот действительно удачное для нас определение!

Мы создали свой бренд и с ним финансируем весь цикл перехода - от исследований и разработок до распространения инновационных технологий, развития сетей. В зоне нашего внимания - декарбонизация тяжелой промышленности, энергоэффективность, технологии "чистого нуля". Я считаю, что это правильный путь".

Euronews: "Сегодня крупные автопроизводители откладывают запуск новых электрических моделей, фермеры протестуют против экологических норм, а популисты игнорируют климатическую повестку. Это - реальная опасность для "Зеленого пакта"?

Надя Кальвиньо: "Мы находимся на переходном этапе. Изменения фундаментальны и сопряжены с издержками. Именно поэтому государственный сектор, политики, а также государственные учреждения, такие как ЕИБ, должны сопровождать отрасли, бизнес. Мы должны поддержать сельскохозсектор через осуществление необходимых инвестиций. Мы должны поддержать тяжелую промышленность в проведении преобразований. Нам нужно, чтобы граждане имели доступ к недорогим "зеленым" технологиям.

Наш долг - объяснять происходящее и сопровождать экономику, общество, ликвидировать инвестиционный разрыв, гарантируя, что мы используем возможности зеленого и цифрового перехода по максимуму".

Euronews: "Отчет ЕИБ показывает, что европейские компании увеличили инвестиции в такие области, как инновации, энергоэффективность, диверсификация цепочек поставок. Это позитивный момент. Однако, согласно отчету, есть риск размежевания в корпоративной Европе. В чем именно проблема?"

Надя Кальвиньо: "Очевидно, что компаниям нужно хорошо подумать, прежде чем делать какие-то инвестиции. Сегодня велика неопределенность, геополитическая напряженность, ограничивающая готовность бизнеса к риску.

Когда мы вкладываем в "зеленый водород" или в завод по циркулярному производству батарей, мы даем проекту жизнь, так как привлекаем своим примером других государственных и частных инвесторов. Надя Кальвиньо.

Именно поэтому ЕИБ играет столь важную роль в снижении риска по инвестициям. Когда мы вкладываем в "зеленый водород" или в завод по циркулярному производству батарей, мы даем проекту жизнь, так как привлекаем своим примером других государственных и частных инвесторов. Они рассматривают участие банка как очень важный элемент снижения риска, они доверяют нашему техническому анализу. То есть в какой-то степени мы подтверждаем, что да, это - жизнеспособный и хороший проект, который мобилизует частные инвестиции".

Euronews: "Вы говорите о геополитической напряженности. Многие в Брюсселе, в столицах ЕС опасаются возвращения Трампа в Белый дом. Вы в их числе?"

Надя Кальвиньо: "2024 -й - важный год. Миллиарды граждан по всему миру придут на избирательные участки, проголосуют и решат, какое будущее хотят для себя и своих детей, в том числе и для ЕС. Скоро пройдут и европейские выборы. Все это, безусловно, окажет большое влияние на наши судьбы.

Но прежде всего я считаю, что выборы должны привести к сильному единению европейцев, к подтверждению намерения оставаться солидарными, вместе решительно отвечать на стоящие перед нами вызовы. Исторически сложилось так, что именно это - верный путь вперед".

Euronews: "Вы изящно перешли к теме европейских выборов. Вас не волнует исход президентской кампании в США?"

Надя Кальвиньо: "Я бы предпочла не вмешиваться ни в какие политические дебаты на моем посту президента Европейского инвестиционного банка!"

Euronews: "Хорошо.Одна из ключевых концепций политики в Брюсселе и в Европе - это конкурентоспособность. Поговорим об этом в связи с темой, которая уже давно стала частью политических амбиций ЕС - создание союза рынков капитала. Несколько дней назад Совет и Парламент договорились о пересмотре правил по рыночной инфраструктуре. Процесс может завершиться в этом году?"

Надя Кальвиньо: В этой сфере я работаю уже много лет. У меня большой опыт в области финансового регулирования. Союз рынков капитала был в числе наших приоритетов еще 10-15 лет назад. Надеюсь, что со следующим мандатом мы сможем получить обновленную правовую базу. А пока я как президент Европейского инвестиционного банка запустила ряд рабочих групп, чтобы понять, как нам стать первопроходцами в создании некоторых финансовых инструментов. Тех, которые могут служить строительными блоками настоящего союза рынков капитала".

Euronews: "Вы только что приступили к исполнению своих обязанностей в ЕИБ, в Люксембурге. Какой хотите видеть Европу через шесть лет?"

Надя Кальвиньо: "На этот вопрос очень сложно ответить, кто же знает, что произойдет в ближайшие шесть лет? Смотрите, сколько мы уже пережили - пандемию, войну, инфляцию. Я очень надеюсь, что в будущем мы сможем эффективно реагировать на новые вызовы, надеюсь, что восстановим мир на наших границах и потом будем вспоминать происходящее как короткий период, когда война и разрушение охватили ЕС.

Я надеюсь, что мы увидим сплоченную, более интегрированную экономику и общество в ЕС. И, конечно, надеюсь на процветание, благополучие и счастье для наших детей и внуков!"