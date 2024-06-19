Брюссель угрожает наказать столицы ЕС, которые слишком много тратили казенных денег под предлогом ликвидации последствий пандемии

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Бельгия, Франция, Италия, Венгрия, Мальта, Польша и Словакия подверглись порицанию за то, что они не смогли сбалансировать государственные расходы с доходами. Румыния столкнулась с более серьезным обвинением в том, что она не прислушалась к предыдущим предупреждениям ЕС о расточительности.

Это происходит в непростое время, когда Франция готовится к ключевым выборам в законодательные органы, а ведущие чиновники ЕС стремятся к переназначению. Тем не менее начинается процесс, который может привести к наложению штрафов на задолжавшие страны.

"Давние структурные проблемы сдерживают укрепление конкурентоспособности ЕС, - говорится в заявлении еврокомиссара Валдиса Домбровскиса. - Мы хотим, чтобы страны-члены поскорее представили свои обновленные бюджетные планы, которые позволят сократить долг и дефицит и выполнить сегодняшние рекомендации".

В каких странах ЕС набольший бюджетный дефицит и долг

В 2020 году Румыния получила от своих коллег в Совете ЕС указание "неукоснительно выполнять" меры по исправлению фискального дисбаланса к 2022 году, однако в следующем году у нее ожидается самый большой дефицит в ЕС - 7% ВВП.

Это единственная страна ЕС, которая, по мнению Брюсселя, имеет чрезмерный макроэкономический дисбаланс. Еврокомиссия ранее требовала от Бухареста провести реформы налогообложения и заработной платы в государственном секторе в попытке исправить эту серьезную ситуацию.

Другие страны, похоже, едва избежали критики: расходы Эстонии были сочтены обусловленными вполне понятной ориентацией на оборону, а в таких странах, как Испания, Финляндия, Словения и Чешская республика, были выявлены лишь незначительные или временные нарушения бюджетных норм.

Фискальные правила ЕС, введенные вместе с единой валютой в 1990-х годах, гласят, что дефицит национального бюджета не должен превышать 3% ВВП, а общий долг не должен превышать 60%.

Они уже давно зарекомендовали себя как политически взрывоопасные, поскольку северные страны-члены ЕС, такие как Германия и Нидерланды, не желают оплачивать безрассудные, по их мнению, расходы Греции или Италии.

Сегодняшний шаг Еврокомиссии открывает многомесячный процесс обсуждения и анализа. Ожидается, что в декабре министры финансов одобрят официальные рекомендации для крупных стран-транжир о том, как свести концы с концами.