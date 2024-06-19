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Еврокомиссия предупреждает Францию, Италию и еще шесть стран о чрезмерном дефиците бюджетов

Европейская комиссия следит за чрезмерными бюджетными дефицитами
Европейская комиссия следит за чрезмерными бюджетными дефицитами Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jack Schickler
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Брюссель угрожает наказать столицы ЕС, которые слишком много тратили казенных денег под предлогом ликвидации последствий пандемии

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Бельгия, Франция, Италия, Венгрия, Мальта, Польша и Словакия подверглись порицанию за то, что они не смогли сбалансировать государственные расходы с доходами. Румыния столкнулась с более серьезным обвинением в том, что она не прислушалась к предыдущим предупреждениям ЕС о расточительности.

Это происходит в непростое время, когда Франция готовится к ключевым выборам в законодательные органы, а ведущие чиновники ЕС стремятся к переназначению. Тем не менее начинается процесс, который может привести к наложению штрафов на задолжавшие страны.

"Давние структурные проблемы сдерживают укрепление конкурентоспособности ЕС, - говорится в заявлении еврокомиссара Валдиса Домбровскиса. - Мы хотим, чтобы страны-члены поскорее представили свои обновленные бюджетные планы, которые позволят сократить долг и дефицит и выполнить сегодняшние рекомендации".

В каких странах ЕС набольший бюджетный дефицит и долг

В 2020 году Румыния получила от своих коллег в Совете ЕС указание "неукоснительно выполнять" меры по исправлению фискального дисбаланса к 2022 году, однако в следующем году у нее ожидается самый большой дефицит в ЕС - 7% ВВП.

Это единственная страна ЕС, которая, по мнению Брюсселя, имеет чрезмерный макроэкономический дисбаланс. Еврокомиссия ранее требовала от Бухареста провести реформы налогообложения и заработной платы в государственном секторе в попытке исправить эту серьезную ситуацию.

Другие страны, похоже, едва избежали критики: расходы Эстонии были сочтены обусловленными вполне понятной ориентацией на оборону, а в таких странах, как Испания, Финляндия, Словения и Чешская республика, были выявлены лишь незначительные или временные нарушения бюджетных норм.

Фискальные правила ЕС, введенные вместе с единой валютой в 1990-х годах, гласят, что дефицит национального бюджета не должен превышать 3% ВВП, а общий долг не должен превышать 60%.

Они уже давно зарекомендовали себя как политически взрывоопасные, поскольку северные страны-члены ЕС, такие как Германия и Нидерланды, не желают оплачивать безрассудные, по их мнению, расходы Греции или Италии.

Сегодняшний шаг Еврокомиссии открывает многомесячный процесс обсуждения и анализа. Ожидается, что в декабре министры финансов одобрят официальные рекомендации для крупных стран-транжир о том, как свести концы с концами.

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