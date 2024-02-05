Европейский союз вскоре может пополнить свой общий бюджет на сумму 64,5 миллиарда евро. Но мелким шрифтом для этого прописаны трудные условия

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В течение нескольких месяцев это предложение было предметом ожесточенного торга между странами-членами ЕС. Каждая из них, помятуя о предстоящих выборах в Европарламент, упорно добивалась заключения соглашения в свою пользу.

Переговоры начались в июне, вскоре после того, как Еврокомиссия представила свое предложение, и завершились чрезвычайным саммитом 1 февраля. На нём премьер-министр Венгрии под огромным давлением своих коллег снял свое вето на помощь Украине, длившееся месяц.

"Нам, безусловно, пришлось сделать непростой выбор, но мы добились очень хорошего результата", - заявила после встречи в верхах председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После выхода из тупика появилась новая цифра: бюджет блока на 2021-2027 годы, составляющий в текущих ценах 2 018 млрд евро (включая 806,9 млрд евро для фонда восстановления после пандемии), получит дополнительно 64,6 млрд евро до конца этого периода.

Политическая сделка значительно уступает первоначально запланированному Комиссией выделению 98,8 млрд евро. Исполнительная власть утверждала, что общая казна истощена экономическими потрясениями. Они были вызваны пандемией COVID-19, вторжением России в Украину, энергетическим кризисом, рекордной инфляцией и разрушительными стихийными бедствиями. В результате бюджет ЕС лишился финансовой гибкости для реагирования на непредвиденные события.

Однако с самого начала проект бюджета в размере 98,8 миллиарда евро встретил сильное сопротивление со стороны стран-членов, которым пришлось бы предоставить более 65 миллиардов евро в виде совершенно новых взносов. Растущие процентные ставки, вялый рост и сокращение доходов делали идею выписать такой чек Брюсселю ещё более невыносимой.

Дипломаты упорно спорили о том, как сократить свежие деньги до минимума. Так что же нового и что старого в предложении о пополнении бюджета? Давайте разберемся в цифрах.

Помощь Украине: 50 миллиардов евро

Смысл пересмотренного бюджета - увеличение помощи Украине. Фактически, это был единственный пункт, который лидеры оставили без изменения. По соглашению, ЕС создаст Фонд для Украины, который предоставит разрушенной войной стране 50 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 год для поддержания её экономики на плаву и обеспечения основных услуг, таких как здравоохранение, образование и социальная защита.

Фонд будет состоять из 17 млрд евро в виде безвозмездных грантов и 33 млрд евро в виде низкопроцентных кредитов, то есть страны-члены будут субсидировать только первый вариант. Деньги на кредиты будут заимствованы Еврокомиссией на рынках, а затем погашены Украиной.

Брюссель будет разворачивать программу постепенными платежами, чтобы гарантировать надежное и предсказуемое финансирование. Взамен от Киева потребуют проведения структурных реформ и инвестиций для улучшения государственного управления, обеспечения верховенства права, а также борьбы с коррупцией и мошенничеством. Всё должно способствовать продвижению Украины к членству в ЕС.

В качестве небольшой уступки Виктору Орбану, единственному лидеру , который выступал против помощи Украине, лидеры будут проводить дебаты каждый год для оценки реализации программы. Но это обсуждение на высоком уровне не будет предметом голосования (или возможного вето). "При необходимости", говорится в соглашении, лидеры могут пригласить Еврокомиссию пересмотреть пакет через два года.

Если законодатели быстро придут к согласию по нормативному акту, лежащему в основе Фонда, Брюссель направит Киеву первый транш в начале марта.

Управление миграцией: 9,6 млрд евро

Этот пакет почти не пострадал в ходе переговоров, и легко понять почему: управление миграцией - ключевой приоритет, особенно для стран Южной Европы, которые первыми принимают нелагалов.

Изначально Комиссия просила 12,5 миллиарда евро на покрытие расходов на пограничный контроль, отношения с Западными Балканами и прием миллионов сирийских беженцев в Турции, Сирии, Иордании и Ливане. Исполнительная власть заявила, что дополнительные средства необходимы для реализации амбиций Нового пакта о миграции и убежище- целостной реформы миграционной политики блока, которая близится к завершению.

Лидеры в основном согласились выделить 9,6 млрд евро. "Миграция - это европейский вызов, который требует европейского ответа", - говорится в соглашении.

Новые технологии: 1,5 миллиарда евро

ЕС намерен стать ведущим игроком в жесточайшей гонке за передовыми технологиями. Для этого ему нужны деньги - много денег.

Выполняя грандиозное обещание, данное председателем Урсулой фон дер Ляйен, Комиссия разработала стратегическую платформу "Технологии для Европы" (STEP) для финансирования авангардных проектов.

Изначально фон дер Ляйен просила выделить 10 миллиардов евро на STEP, чтобы усилить текущие программы, такие как InvestEU и Инновационный фонд. Но лидеры отклонили эту идею и выделили лишь небольшую часть: 1,5 млрд евро на поддержку Европейского оборонного фонда (EDF).

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Непредвиденные кризисы: 3,5 млрд евро

С первых дней 2020 года блок был охвачен чередой кризисов: от нашествия коронавируса до наводнений и пожаров, которые принесли неисчислимый хаос. Брюсселю было трудно приспособить свой жёсткий бюджет к растущему списку расходов.

В своем первоначальном предложении Комиссия запросила 2,5 миллиарда евро для пополнения Резерва солидарности и чрезвычайной помощи, который задействуется в случае крупных стихийных бедствий, и 3 миллиарда евро для Инструмента гибкости, который, как следует из его названия, может быть использован для реагирования на любые критические ситуации.

Несмотря на усугубляющиеся последствия изменения климата и мощный дипломатический натиск со стороны Греции, сильно пострадавшей от лесных пожаров, лидеры не пошли до конца: в их соглашении выделено 1,5 млрд евро на чрезвычайную помощь и 2 млрд евро на инструмент гибкости.

Первоначальные предложения по статьям бюджета ЕС

Процентные платежи: ноль

В результате вышеупомянутых кризисов Евросоюзу пришлось нажать на педаль газа и сделать совместные заимствования, в первую очередь для создания фонда восстановления после пандемиии.

План на 800 миллиардов евро, рассчитанный до 2026 года, предусматривает значительные процентные платежи. Они резко возросли, когда инфляция достигла двузначных цифр, а Европейский центральный банк ответил на это последовательным повышением ставок.

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Получив огромный счёт, Комиссия обратилась к государствам-членам с просьбой добавить 18,9 миллиарда евро к пересмотренному бюджету - сумму, которая сразу же вызвала недоумение. (Цифра для покрытия расходов, связанных с превышением бюджета, является переменной и в настоящее время оценивается в 15 миллиардов евро).

В итоге лидеры остановились на трехступенчатом "каскадном механизме": сначала деньги будут поступать из существующих резервов Фонда восстановления. Если этого окажется недостаточно, Брюссель возьмет средства из программ, которые не удаётся как следует выподнять, и из Инструмента гибкости. Если и этого окажется недостаточно, начнется третий этап и будет создан инструмент, финансируемый за счёт пакетов, которые не были потрачены или были отменены.

Только если всё это не сработает, каскад ударит по лидерам ЕС, поскольку Комиссия будет вправе просить страны-члены предоставить прямые взносы.

Перечисление 10,6 млрд евро

Общая сумма всех названных выше цифр составляет 64,6 миллиарда евро, но страны заплатят только 21 миллиард евро. Как это возможно?

Помимо €33 млрд в виде займов, в получении которых участвуют Брюссель и Киев, страны-члены решили перевести €10,6 млрд из текущих инициатив ЕС: €4,6 млрд из Global Europe, €2,1 млрд из Horizon Europe, €1,3 млрд из помощи внутренним трудовым мигрантам, €1,1 млрд из фондов сельского хозяйства и сплочения, €1 млрд из фонда здравоохранения EU4Health и €0,6 из специального резерва для смягчения последствий "брексита".

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Выступая на условиях анонимности, высокопоставленный чиновник Комиссии сказал, что сокращение расходов на флагманскую исследовательскую программу блока Horizon Europe, а также EU4Health, "прискорбно", и его "трудно проглотить".

"На данный момент мы не можем сказать, что это будет означать на практике", - сказал чиновник о потенциальных последствиях перераспределения 10,6 миллиардов евро.

В случае с EU4Health эта сумма составляет около 27% средств, оставшихся в конверте, созданном менее четырех лет назад в ответ на пандемию. Требуемые изменения в Horizon и EU4Health, вероятно, вызовут недовольство Европейского парламента, который должен утвердить пересмотр бюджета.

"Это нелегко, - добавил высокопоставленный чиновник. - Но "мы будем неукоснительно следовать тому, что решат законодатели".