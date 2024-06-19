По окончании пандемии коронавируса страны ЕС снова должны поддерживать свой долг на уровне ниже 60% ВВП, а бюджетный дефицит - ниже 3%

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Европейская комиссия вынесла предупреждение восьми странам-членам ЕС, превысившим допустимый размер бюджетного дефицита и государственного долга. Но некоторым из них сейчас не до затягивания поясов. В Бельгии политические партии пытаются сформировать коалиционное правительство, которому потребуется много денег. Франция готовится к выборам в законодательные органы, и кандидаты всех мастей не скупятся на финансовые обещания.

Сотрудник Германского совета по международным отношениям Шахин Валле:

Любое правительство, которое придет к власти в июле, будет очень занято летом. Нужно готовить многолетний финансовый план, который должен быть более или менее совместимым с общими бюджетными правилами. Тем, кто победит на выборах, придется выполнять щедрые экономические программы, которые они обещали гражданам. Реальность такова, что ни одно правительство, включая нынешний кабинет, на самом деле не имеет плана решения фискальных проблем Франции.

Другие страны, получившие порицание за превышение разрешенного дефицита, - это Италия, Венгрия, Мальта, Польша и Словакия, а также Румыния, которая не прислушалась к предыдущим предупреждениям, сделанным ей 2020 году. С другой стороны, Еврокомиссия оправдала расходы Эстонии тем, что ей нужно много тратить на оборону. А в Испании, Финляндии, Словении и Чешской республике выявлены лишь незначительные или временные нарушения бюджетных норм.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони:

Мы не предлагаем вводить меры строгой экономики. Но странам с высоким долгом и несбалансированным бюджетом нужно проявлять осторожность. К примеру, Италия имеет дефицит выше 7% и долг выше 135%, поэтому осторожность необходима, и мне кажется, что итальянское правительство это осознает.

Бюджетные правила были смягчены для восстановления после пандемии. Тогда поступления в казну от ослабевшей экономики сократились, и выросли ассигнования на социальные нужды. Но теперь страны ЕС снова должны поддерживать свой долг на уровне ниже 60% ВВП, а свой бюджетный дефицит - ниже 3% ВВП.

Сотрудник брюссельского института Bruegel Жолт Дарваш:

Наихудшая ситуация сложилась в Румынии и Словакии, где дефицит бюджета в этом году составляет 7% и 6%, что значительно превышает предел в 3%. За ними следуют Венгрия, Польша и Франция с дефицитом чуть более 5%.

Это первый шаг Еврокомиссии к возбуждению процедуры, предусмотренной за нарушение финансовой дисциплины. Она должна быть подтверждена Советом ЕС в июле, и может привести к штрафам. Брюссель также направит всем столицам конкретные рекомендации о том, как не допускать чрезмерного дефицита.