На юго-западе Франции украинские пилоты учатся управлять истребителями

Корреспондент Euronews побывала на военной базе, где проходит обучение.

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Корреспондент Euronews Элис Тайди побывала на военной базе на юго-западе Франции, где украинские пилоты учатся управлять истребителями. Мы публикуем перевод оригинала статьи.

"Вы у ворот, вот-вот пересечете линию фронта, снижайтесь до высоты менее 500 футов", — говорит французский инструктор. Сразу же 3D-рендеринг полей, лесов и деревень французской сельской местности перед двумя инструкторами ВВС страны на экране становится четче. Чуть менее чем через пятнадцать минут они отдают команду украинскому солдату, который находится в симуляторе истребителя в соседнем помещении, набрать высоту и бомбить цель.

Его миссия, разработанная ранее утром с использованием различных карт, спутниковых снимков, прогнозов погоды и выдуманных данных о том, где в последний раз якобы видели вражескую технику, заключалась в том, чтобы поразить "российский склад боеприпасов".

Другой из 10 военных, также проходящий подготовку пилотов на юго-западной французской базе, выполняет то же самое задание, но поднимается в небо на настоящем военном самолете. К тому времени, как он пересек "ворота", он отставал от графика на три минуты — огромное отставание, учитывая, что запас времени составляет более или менее 10 секунд, — а его подход и бомбардировка цели не соответствовали требованиям.

"Давайте замрем", — говорит инструктор, чье имя не разглашается по соображениям безопасности. "Мы возвращаемся на минуту назад, и вы делаете это снова".

Французские инструкторы проводят обучение, 14 июня 2024 года. Alice Tidey/Euronews

Трехфазная программа обучения

Президент Украины Владимир Зеленский начал просить союзников предоставить военные самолеты и организовать обучение пилотов для его армии уже через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в страну в конце февраля 2022 года.

10 украинских летчиков, которые сейчас находятся во Франции, — это первая партия, прошедшая там шестимесячную подготовку. До этого они находились в Великобритании, а после, скорее всего, отправятся в Румынию на третий и последний этап.

За несколько месяцев, проведенных в Великобритании, каждый из них налетал около 70 часов на самолете GROB-115 — простом в управлении самолете авиации общего назначения с максимальной скоростью около 220 км/ч.

Во Франции они перешли на самолет Alpha Jet, легкий штурмовик и усовершенствованный реактивный тренажер с максимальной скоростью более 900 км/ч, на котором они проведут около 80 часов в воздухе и еще 60 часов в симуляторе. В Румынии им предстоит в течение 60 часов пилотировать F-16 — сверхзвуковой истребитель американского производства, развивающий максимальную скорость 2100 км/ч.

Затем они вернутся домой, где, как надеются, их вновь приобретенные навыки помогут переломить ход войны в пользу обороняющейся стороны.

Западный и советский менталитет

Точное место проведения тренировок и личности инструкторов держатся в секрете, потому что "у нас есть очень реальные, очень четкие предупреждения о людях, которые пытаются получить разведданные или предпринять решительные действия против этих тренировок", — сказал журналистам полковник Ян Малар, директор по связям с общественностью Воздушно-космических сил Франции, во время однодневной поездки для представителей СМИ на прошлой неделе.

Euronews не разрешили поговорить ни с кем из украинских солдат, но "они очень восприимчивы и мотивированы", — подчеркнул в интервью Euronews полковник- комендант одной из баз ВВС Франции.

Программа включает в себя обучение подготовке к выполнению задания, инструктаж, навигацию с GPS или без него, в том числе на очень низких высотах, сброс бомб и полеты в строю, что является одним из основных принципов Запада.

Фактически, одна из главных задач французских инструкторов, среди которых есть действующие инструкторы и бывшие пилоты, а также резервисты, — заменить любые советские навыки, которые могли получить эти молодые пилоты, на западные методы работы.

"То, как украинцев обучали, и то, как выполняются миссии на Западе, радикально отличается. На Западе пилотам предоставляется большая самостоятельность в принятии решений и выполнении заданий", — рассказал Euronews французский военный.

"В российском мире пилот — это скорее инструмент для кого-то на земле, кто находится перед радаром и может сказать ему "иди направо, иди налево" (...) и это довольно радикальное изменение. И когда вы привыкли делать это по-другому, это настоящая задача", — добавил он.

Учебный материал на военной базе во Франции, 14 июня 2024 года Alice Tidey/Euronews

'Они могут не пройти через ворота'

Сохранят ли украинские ВВС эти методы работы — другой вопрос, и, поскольку это первая программа обучения, украинцы пока не получили никаких отзывов.

"Это не обязательно тактика, и они могут не выходить за ворота и летать над оккупированной территорией", — сказал Euronews подполковник Франсуа, отвечающий за подготовку.

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Euronews связался с командованием украинских ВВС, но к моменту публикации не получил ответа.

По данным блога Oryx, который отслеживает потери на поле боя, проверяя визуальную документацию, с начала полномасштабного вторжения Москва уничтожила 75 украинских самолетов и еще два повредила. Это очень большая часть из примерно 100 советских истребителей МиГ-29, Су-24 и Су-25, которыми располагала страна до начала неспровоцированного нападения России.

Киев, тем временем, успешно сбил 92 российских боевых самолета и повредил еще четыре.

"Но мы учим их этому, потому что это интересно с образовательной точки зрения", - добавил французский военный.

Это касается и стрельбы, которую они вскоре будут отрабатывать снова и снова с помощью боеприпасов калибра 30 мм на специальной площадке, чтобы, если их когда-нибудь отправят на задание по нейтрализации вражеской цели, они были морально готовы".

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"(Самолет) вибрирует при стрельбе, так что они не будут удивлены. И у них уже будет психологический опыт ощущений, когда груз покидает самолет", — сказал он.

Украинский пилот тренируется на юго-западе Франция, 14 июня 2024 года Alice Tidey/Euronews

Французские военные самолеты направляются в Украину

Польша и Словакия уже помогли пополнить арсенал военных самолетов Украины, передав в дар несколько МиГ-29. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия пообещали отправить F-16, Франция — Mirages 2000-5.

О "Миражах" заявил президент Эммануэль Макрон в начале этого месяца после памятных мероприятий в честь Дня высадки союзников в Нормандии, на которых присутствовал Зеленский, но пока неясно, сколько самолетов будет предоставлено.

Франция располагает 26 самолетами Mirages 2000-5, которые развивают максимальную скорость около 2 300 км/ч и используются в основном в оборонительных целях для охраны воздушного пространства страны и неба союзников. Однако Макрон заявил, что будет создана "международная коалиция" доноров — только восемь других стран (Бразилия, Египет, Греция, Индия, Перу, Катар, Тайвань, ОАЭ) имеют эту модель.

Источник в ВВС Франции подтвердил, что подготовка и поставка самолетов Mirage 2000-5 пока не запланированы, но переговоры между Францией и Украиной ведутся.

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Франция, в свою очередь, планирует реорганизовать свой флот, все ее "Миражи" развернуты и должны быть заменены в эскадрильях, скорее всего, на более современные Rafale.

Но если Франция уже несколько десятилетий использует "Миражи" в чисто оборонительных целях, то Украина теоретически может использовать их в боевых действиях.

"Сегодня, по сути, существуют аппаратные и программные решения, позволяющие трансформировать его в наземный ударный потенциал", — сказал источник. "С практической точки зрения, это займет несколько недель или месяцев".

Франция, у которой есть другие боевые самолеты, включая Rafale, решила не использовать этот вариант и ограничить Mirage 2000-5 только обороной, "но сегодня, в рамках передачи Украине, это действительно является вариантом".

"Это не означает, что это произойдет, но обсуждения ведутся".