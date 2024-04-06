Франция обучает украинские войска в Польше в рамках миссии ЕС, чтобы отточить ключевые навыки, которые понадобятся им на поле боя дома. Euronews в течение дня следил за тренировками.

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Бронетранспортер останавливается перед траншеей, и из него выходят шесть украинских солдат. Через несколько секунд дым гранат накрывает сцену боя , а в воздухе раздаются звуки выстрелов.

Благодаря чистому голубому небу украинцам легче услышать беспилотник, пролетающий в десятках метров над головой, но возникает путаница: кто его запустил - свои или враг? Украинский солдат коротко стреляет по нему, но затем переключает свое внимание на 200 метров траншеи, лежащей впереди. Скорость здесь имеет решающее значение.

Спустя 30 минут украинцы благополучно подорвали несколько мин-ловушек, вырвали траншею из-под контроля противника и теперь ухаживают за раненым товарищем.

На поверку ранение оказалось ложным. Пули были холостыми. Противник был не русский, а французский, и окоп находился не на восточной линии украинского фронта, а на польской военной базе.

Штурм стал частью тренировки, которую французские войска проводили для своих украинских коллег в рамках Миссии военной помощи ЕС (EUMAM).

"Мы приближаемся к отметке в три четверти пройденного обучения, - сказал Euronews подполковник Людовик, чья фамилия не разглашается по соображениям безопасности. - Мы еще не подошли к концу, но уже начинаем отрабатывать межслужебные и немного более сложные упражнения, где мы выходим за рамки базовых навыков. Мы начинаем отрабатывать маневры".

"Цель состоит в том, чтобы заставить их командовать своим подразделением, наблюдать за ошибками, которые они могут совершить, а затем провести разбор боя", - добавил он.

Это уже четвертый украинский батальон, проходящий полуторамесячную подготовку у французских военных в Польше. Они входят в число более чем 10 000 украинских военнослужащих, которые прошли обучение во Франции - в Польше и на нескольких базах во Франции - за полтора года с момента запуска EUMAM.

24 государства-члена ЕС, принимающие участие в EUMAM, на сегодняшний день в общей сложности обучили 46 000 украинских солдат.

Каждая из стран обеспечивает различную подготовку, исходя из потребностей Украины и своих особенностей. Польша, сосед Украины, принимает у себя многие из этих программ, оплачивает проживание, снаряжение и боеприпасы и получает финансирование части расходов от ЕС.

Великобритания также обучила на своей территории еще 36 000 украинских солдат.

"Если им это не нравится, мы быстро узнаем об этом".

Французские инструкторы обучают пехотинцев основам пехоты, в том числе тому, как стрелять из стандартных орудий и минометов, расшифровывать карту или наблюдения с беспилотников для помощи в стрельбе. Также их учат навыкам держать оборону, оказывать базовую медицинскую помощь, водить автомобили, которые предоставляет Франция, и, что особенно важно, пониманию, кто и что должен делать.

"Ключевое слово для французских инструкторов - "адаптивность", - подчеркнул полковник Антуан Лапарра, старший национальный представитель Франции в EUMAM, в ходе однодневной наблюдательной поездки для СМИ. Euronews принял участие в ней в конце прошлого месяца.

"Они должны адаптироваться к уровню солдат, которых посылает Украина, - некоторые из них никогда не видели фронта, - а также к ожиданиям украинского руководства. Если бы подготовка их не устраивала, они бы нам сказали, у них нет желания терять время, а вежливость и изящество не являются их отличительными чертами", - говорит Лапарра.

Euronews не разрешили взять интервью ни у украинских солдат, ни у переводчиков. Большинство их - украинские женщины, благодаря работе которых все это стало возможным.

Ukrainien soldiers receiving a French training as part of EUMAM, in Poland. État-major des armées

"Во время предыдущего мандата украинцы иногда прямо говорили: "Нет, мы больше этого не хотим". Поэтому когда им что-то не нравится, мы узнаем об этом очень, очень быстро. Так что пока они не говорят нам, что им это не нравится, это означает, что им это нравится", - добавил полковник.

В заявлении, направленном Euronews, Министерство обороны Украины отметило: "Очень важно продолжать обучение украинских военнослужащих в рамках этой миссии. Это позволяет украинским защитникам овладеть современным оружием и техникой для эффективного отражения российской агрессии. За время работы EUMAM мы выявили несколько аспектов для повышения эффективности обучения. Например, использование подхода "обучение тренеров". Это важно не только для удовлетворения существующих оборонных потребностей, но и для развития будущих возможностей украинских Сил обороны", - добавил он.

'Определенно есть улучшения'

Среди выстрелов слышен стук пуль, попадающих в металлические мишени на расстоянии около 100 метров. Это вызывает довольную улыбку у французских солдат, наблюдающих за стрелковой подготовкой.

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После более чем трех недель пребывания на объекте основы стрельбы - как держать оружие, дышать и нажимать на курок, чтобы поразить цель, - более или менее усвоены. В этот день занятия имеют дополнительный уровень тактической сложности: командир отряда должен обеспечить координацию действий различных подгрупп для стрельбы по разным целям и иметь достаточно боеприпасов, чтобы прикрыть своих товарищей, когда им придется отступить.

Последнее оказалось непростой задачей для командира отряда, на что подполковник Леа обратила внимание на собрании после учений.

Тем не менее, она сохранила позитивный настрой: "Сегодня были хорошие учения, все были очень мотивированы, и мы видим, что с начала обучения ситуация определенно улучшилась".

Командиры отделений, в подчинении которых находится около 10 солдат, играют важнейшую роль во французской армии. Им уделяется особое внимание, как и всей системе командования.

Украинские батальоны состоят из людей, которые были, в основном, брошены в глубокий бой 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, и новоприбывших, которые никогда не видели боя, но теперь оказались на руководящих должностях. Поэтому ключевое значение имеет детальное изучение того, как работает правильная система командования.

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Необходимость в этом настолько велика, что французы предложили, чтобы в будущем командиры отрядов прибывали на неделю раньше для интенсивной подготовки. Украинцы согласились.

Неделя - это далеко не те два года, которые требуются для подготовки командира отделения или сержанта во французской армии, но полковник Лапарра уверен, что это может помочь:

"Я убежден, что если мы укрепим этот нижний уровень, то есть отряд, то неизбежно поднимется общий уровень более крупного подразделения, роты. Это настолько очевидно, что по-другому и быть не может".

Никаких дорогих гаджетов и оружия

В конце дня одна из рот проходит испытание. Задача состоит в том, чтобы отвоевать целую улицу в тренировочной деревне, окруженную многоэтажными домами. Командир роты не спеша излагает свой план, а затем наступает время действовать.

Допускаются ошибки: целое подразделение - около трех отрядов - одновременно оказывается в одном здании, несколько солдат попадают под огонь противника в окнах, один - на крыше. Несколько человек получают ранения.

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Через полтора часа вражеские солдаты, сидевшие в засаде, нейтрализованы, и улица переходит под контроль Украины. Курсанты получают проходной балл. Но отдыхать некогда: в ближайшие дни уровень сложности будет постепенно повышаться: вражеских солдат станет больше, ловушки - чаще, а периметр для охраны - шире.

Ukrainien soldiers receiving training from French troops through EUMAM, in Poland. État-major des armées

В том, что французы показывают украинцам, нет ничего изощренного: никаких дорогих приспособлений или оружия, потому что у большинства не будет к ним доступа. Французский набор для подрыва мины-ловушки включает в себя моток бечевки длиной в метр и крюк с защелкой. Это "инструменты", которые украинцы могут легко достать.

Однако один аспект, к которому французы не приспосабливаются, - это положение Киева в войне, его стратегические решения, поражения и победы, потери и сокращение огневой мощи. Эти вопросы вообще не обсуждаются в течение полутора месяцев, проведенных французами и украинцами вместе.

В настоящее время страна находится в проигрышном положении во многом потому, что у нее нет боеприпасов, чтобы противостоять России. Производственные мощности в Европе только переходят на военный режим, а помощь США застряла в Конгрессе.

В то же время, как сообщили французские военные Euronews, просить украинцев рационально расходовать боеприпасы было бы контрпродуктивно, поскольку это может подорвать боевой дух.

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"Наша цель - дать им ключи, чтобы они могли справиться с ситуацией, независимо от того, находятся ли они в затруднительном положении или в другой динамике. Так что мы не собираемся менять наши инструкции не потому, что они находятся в более или менее сложной тактической ситуации. Мы действительно даем им базовые навыки и основы (военного дела), которые позволяют им противостоять (врагу) и двигаться вперед", - сказал Лапарра.

"Украинские солдаты поражают цели на расстоянии 100 метров - это уже успех. Мы знаем, что в результате патроны, которые будут выпущены, могут быть выпущены эффективно. То же самое касается и минометов. Эффективное огневое действие вместе с эффективным наблюдением - вот что сделает боеприпасы рентабельными".