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Во Франции открылась выставка вооружений Eurosatory

Eurosatory, Франция
Eurosatory, Франция Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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В пригороде французской столицы открылась выставка оборонной промышленности Eurosatory. Французский суд запретил Израилю принимать в ней участие.

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София Хатценкова, Euronews:

"От беспилотников до бронетехники и различных артиллерийских систем. В понедельник в Париже открылась крупнейшая в мире выставка вооружений, на которой представлены новейшие военные технологии.

Eurosatory проводится раз в два года. На этот раз в шоу принимают участие более 2 000 кампаний из 61 страны, а также международные организации. В их число входит и Еврокомиссия, которая, будучи относительно новым участником этого мероприятия, активизировала свою стратегию развития оборонной промышленности после начала войны в Украине".

Лео Периа-Пеньи, специалист по вооружениям, Французский институт международных отношений: "Война в Украине позволила Европейскому союзу и Еврокомиссии более активно заниматься вопросами обороны, особенно обороной и вооружениями. В результате сегодня ее присутствие на выставке более оправдано, нежели два года назад. Они готовы вкладывать больше средств, чтобы получить больший вес в будущем".

София Хатценкова, Euronews:

"В нынешнем году на выставку повлияли продолжающиеся конфликты. Израилю впервые запретили участвовать в международной оборонной выставке из-за его наступления в Газе. Французский суд постановил, что организаторы выставки должны запретить участие в мероприятии всем, кто работает на израильские фирмы или представляет их интересы. Россия и Беларусь также отсутствуют из-за полномасштабного вторжения в Украину".

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