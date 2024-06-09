Швейцарский Бюргеншток готовится к украинскому саммиту мира

By Euronews

Украина надеется на конструктивные обсуждения своей "формулы мира". Россия не приглашена

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В швейцарском отеле, где пройдет двухдневный международный саммит по обсуждению путей достижения мира на Украине, начались приготовления.

В городке Бюргеншток недалеко от Люцерны ранее проходили мирные переговоры по Судану и Кипру.

В саммите, который состоится 15-16 июня, примут участие представители более 100 стран и международных организаций. Представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил, что мероприятие не ограничится "формулой мира" Киева. По его словам, Берн надеется на обсуждение и других предложений об урегулировании.

"Конференция, которую организует Швейцария, будет основываться на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы, включая украинскую „формулу мира“ и другие мирные предложения, базирующиеся на Уставе ООН и ключевых принципах международного права", — заявил он.

Накануне о своем отказе прибыть в Швейцарию на мирную конференцию объявил Генсек ООН Антониу Гутерриш. Неивестно, кто будет представлять США. На прошлой неделе президент Украины обвинил Китай и Россию в том, что они подрывают мероприятие, отговаривая страны от участия в нем. Так Китай и Бразилия заявили, что хотели бы рассмотреть "все мирные формулы".

Киев не намерен звать Москву на конференцию, но ранее высказывал надежду на переговоры в будущем при определенных условиях. Россия считает, что конференция "провалилась, еще не начавшись", поскольку в ней не принимают участия "ключевые игроки".