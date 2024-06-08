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Война в Украине: удары по Херсону, Луганску. Новые цифры потерь

Луганск. Спасательная операция
Луганск. Спасательная операция Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
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Ситуация на линии фронта и новые жертвы среди мирного населения

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По меньшей мере 28 человек погибли и десятки других получили ранения в результате удара ВСУ по оккупированному российскими войсками Херсону, как сообщили местные власти.

Был разрушен магазин, где на момент взрыва находилось много покупателей и обслуживающий персонал. Глава пророссийских властей в регионе Владимир Сальдо заявил, что, когда жители бросились на помощь пострадавшим, была выпущена еще одна ракета.

Также поступает информация о гибели шести человек в результате украинского удара по жилому дому в Луганске.

Министерство обороны России обвинило Украину в нанесении ударов по гражданским районам, заявив, что ракеты американского производства были намеренно выпущены по жилым кварталам.

Атака произошла на фоне продолжающегося наступления российских войск на Украину. Под ударом по-прежнему приграничные районы и населенные пункты Сумской области. О жертвах не сообщается.

Президент России Владимир Путин утверждает, что Москва укрепляет позиции на востоке страны, захватив с начала года 47 городов и сел.

В то же время украинские официальные источники сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 520 000 военнослужащих. Также в штабе ВСУ рапортуют о том, что удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении.

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