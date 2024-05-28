Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности

By Angela Skujins

В рамках европейского турне в поддержку Киева президент Украины Владимир Зеленский посещает Брюссель.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Это произошло во время визита украинского лидера в Брюссель.

Документ предусматривает минимум 977 миллионов евро бельгийской военной помощи Украине в этом году. Также Бельгия обязалась оказывать Украине поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.

В соглашении указано и точное количество истребителей F-16 (30), которые будут поставлены Украине до 2028 года, причем первые прибудут уже в этом году.

Сообщается, что Зеленский посетит военную авиабазу в бельгийской столице и встретится с инструкторами, помогающими обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16.

Как отметили в Офисе президента Украины, Бельгия - 11-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности. До этого Украина подписала соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.

Ранее зеленский посетил Испанию, которая выделит Украине беспрецедентный пакет военной помощи на сумму 1,129 миллиарда евро. Это самая крупная сумма, которую королевство когда либо отправляло любой другой стране. Соглашение включает в себя поставки новых ракетных комплексов Patriot и танков Leopard.

Зеленский призывает поставить Украине больше систем ПВО, чтобы стране было что противопоставить "трём тысячам бомб в месяц, которые выпускает Путин"

Украинский лидер также заявил, что ему по-прежнему нужны американские системы ПВО Patriot, чтобы противостоять атакам Кремля на гражданскую инфраструктуру. "Если бы у нас были эти современные системы Patriot, (российские) самолеты не смогли бы подлетать достаточно близко, чтобы сбрасывать бомбы на гражданское население и военных", - сказал Зеленский на пресс-конференции в столице Испании.