EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Пророссийская группировка взяла на себя ответственность за кибератаки в первый день выборов в ЕС

Геерт Вилдерс из PVV, или Партии свободы, одной из партий, ставших объектом кибератаки.
Геерт Вилдерс из PVV, или Партии свободы, одной из партий, ставших объектом кибератаки. Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn JonesEuronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Сайты по меньшей мере трех политических партий в Нидерландах подверглись кибератаке в четверг, когда избиратели голосовали на европейских выборах.

РЕКЛАМА

Прокремлевская хакерская группировка взяла на себя ответственность за скоординированную атаку на сайты политических партий Нидерландов и институтов ЕС в первый день европейских выборов.

По меньшей мере три голландские политические партии — Христианско-демократический призыв (CDA), Партия свободы (PVV) и Форум за демократию (FvD) — заявили, что их сайты подверглись кибератакам в четверг.

Хакерская группировка HackNeT, утверждающая, что она связана с Москвой, взяла на себя ответственность за атаку на своем канале в Telegram, добавив, что атаке подверглись также голландская Политическая реформаторская партия (SGP) и Европейская аудиторская палата (ECA).

Сайт Европейского суда аудиторов не работал в четверг днем.

Христианско-демократический призыв (CDA), связанный с правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП), в своем заявлении на социальной медиаплатформе X сообщил, что его сайт "временно недоступен" из-за "серьезной" атаки типа DDOS.

Лидер ультраправой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде также написал на сайте X , чтобы сообщить о том, что сайт его партии не работает. Боде заявил, что "вся команда работает сверхурочно, чтобы отразить атаку", добавив: "Россия?".

Сайт Партии свободы Геерта Вилдерса (PVV) также не работал в четверг.

Это происходит на фоне растущей обеспокоенности тем, что выборы — крупнейшее транснациональное голосование в истории — уязвимы для попыток злонамеренных иностранных субъектов повлиять на результаты голосования.

В среду официальные лица ЕС заявили, что 72 часа в преддверии голосования считаются "критическими", и добавили, что они мобилизовали специально созданные группы быстрого реагирования на любые угрозы, такие как кибератаки или скоординированные кампании по дезинформации.

Чиновники добавили, что в нескольких странах ЕС, включая Италию, Испанию, Германию и Польшу, в последние дни были обнаружены кампании, направленные на распространение дезинформации вокруг голосования, включая попытки отговорить избирателей от похода к урнам или побудить их испортить свой бюллетень.

HackNeT — это хакерская сеть, которая, по мнению некоторых западных компаний, занимающихся кибербезопасностью, работает в координации с российскими спецслужбами.

Сегодня утром группа объявила на своем канале в Telegram, что она нацелилась на "интернет-инфраструктуру Европы", чтобы "отметить начало голосования на выборах в Европейский парламент".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Выборы в ЕС: все, что нужно знать о предвыборной кампании во Франции

Евровыборы начались: в Нидерландах открылись избирательные участки

Байден в Нормандии призвал к солидарности с Украиной

Хакерская атака Нидерланды Россия Выборы в Европейский парламент 2024