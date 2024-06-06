Пророссийская группировка взяла на себя ответственность за кибератаки в первый день выборов в ЕС

Сайты по меньшей мере трех политических партий в Нидерландах подверглись кибератаке в четверг, когда избиратели голосовали на европейских выборах.

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Прокремлевская хакерская группировка взяла на себя ответственность за скоординированную атаку на сайты политических партий Нидерландов и институтов ЕС в первый день европейских выборов.

По меньшей мере три голландские политические партии — Христианско-демократический призыв (CDA), Партия свободы (PVV) и Форум за демократию (FvD) — заявили, что их сайты подверглись кибератакам в четверг.

Хакерская группировка HackNeT, утверждающая, что она связана с Москвой, взяла на себя ответственность за атаку на своем канале в Telegram, добавив, что атаке подверглись также голландская Политическая реформаторская партия (SGP) и Европейская аудиторская палата (ECA).

Сайт Европейского суда аудиторов не работал в четверг днем.

Христианско-демократический призыв (CDA), связанный с правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП), в своем заявлении на социальной медиаплатформе X сообщил, что его сайт "временно недоступен" из-за "серьезной" атаки типа DDOS.

Лидер ультраправой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде также написал на сайте X , чтобы сообщить о том, что сайт его партии не работает. Боде заявил, что "вся команда работает сверхурочно, чтобы отразить атаку", добавив: "Россия?".

Сайт Партии свободы Геерта Вилдерса (PVV) также не работал в четверг.

Это происходит на фоне растущей обеспокоенности тем, что выборы — крупнейшее транснациональное голосование в истории — уязвимы для попыток злонамеренных иностранных субъектов повлиять на результаты голосования.

В среду официальные лица ЕС заявили, что 72 часа в преддверии голосования считаются "критическими", и добавили, что они мобилизовали специально созданные группы быстрого реагирования на любые угрозы, такие как кибератаки или скоординированные кампании по дезинформации.

Чиновники добавили, что в нескольких странах ЕС, включая Италию, Испанию, Германию и Польшу, в последние дни были обнаружены кампании, направленные на распространение дезинформации вокруг голосования, включая попытки отговорить избирателей от похода к урнам или побудить их испортить свой бюллетень.

HackNeT — это хакерская сеть, которая, по мнению некоторых западных компаний, занимающихся кибербезопасностью, работает в координации с российскими спецслужбами.

Сегодня утром группа объявила на своем канале в Telegram, что она нацелилась на "интернет-инфраструктуру Европы", чтобы "отметить начало голосования на выборах в Европейский парламент".