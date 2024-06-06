EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Выборы в ЕС: все, что нужно знать о предвыборной кампании во Франции

Сторонники французского ультраправого Национального объединения размахивают флагами во время митинга, посвященного предстоящим европейским выборам, в Энен-Бомон, северная Франция, пятница, 24 мая 2024 года.
Сторонники французского ультраправого Национального объединения размахивают флагами во время митинга, посвященного предстоящим европейским выборам, в Энен-Бомон, северная Франция, пятница, 24 мая 2024 года. Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Sophia Khatsenkova
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

После долгих недель предвыборной кампании, митингов и дебатов подготовка к европейским выборам подходит к концу. Право голоса имеют 50 миллионов французов. Вот все, что нужно знать об подготовке к евровыборам в этой стране.

Кто, сколько, как?

РЕКЛАМА

Французы смогут выбирать между 38 различными партиями. 81 кандидат в итоге отправится в Европарламент.Таким образом, Франция - страна со вторым по величине числом евроизбранников после Германии, у которой в парламенте - 96 мест.

Первые результаты будут объявлены вечером 9 июня с 20:00. Французским кандидатам запрещено публично говорить о выборах с 23:59 пятницы до первых результатов в воскресенье в 20:00. СМИ в этот период времени не вправе давать политические комментарии, ссылаться на опросы или оценки. Проходной порог для каждой партии установлен на уровне 5%.

Что на кону?

Для ультраправых нынешние выборы станут дуэлью против президента Макрона. Неслучайно: в этом сезоне внутренние вопросы остались на первом месте для многих французов и на евровыборах. По данным опросов, граждан в основном волнуют вопросы иммиграции, покупательной способности и безопасности.

Ультраправая партия "Национальное объединение" (RN) воспринимает голосование как референдум о популярности Эммануэля Макрона. Ведущий кандидат от RN на европейских выборах, Жордан Барделла, заявил, что в случае победы его партии призовет к досрочным выборам в законодательные органы.

Во время последней предвыборной встречи в Париже в воскресенье Барделла призвал избирателей голосовать против Макрона. "В следующее воскресенье воздержаться - значит проголосовать за Макрона. В следующее воскресенье ваш выбор второстепенных партий только укрепит Макрона", - заявил он перед толпой в 5000 человек.

По последнему опросу Euronews, Барделла набирает 32% голосов. Цель партии - удержаться на уровне выше 30%. Ее сторонники знают, что могут потерять несколько пунктов уже в день выборов, так как порой избиратели меняют свое решение в последнюю минуту.

Этого не исключает Стефан, 30-летний дантист из Парижа. Он давно симпатизирует RN. Стефан рассказал Euronews, что все еще выбирает между двумя крайне правыми партиями: Национальным объединением Барделлы и партией Reconquête Марион Марешаль (в настоящее время у нее 5,9% голосов).

Стефан считает Марион Марешаль "гораздо лучшим, более квалифицированным и уверенным кандидатом", чем ее 28-летний соперник, Барделла.

Макрон стоит за "Возрождение"

Правоцентристская партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение", возглавляемая Валери Эйе, отстает от правых более чем на 15 пунктов (в настоящее время у них - 15,7 %).

До недавнего времени Эйе была малоизвестна широкой публике, ее раскритиковали "за чрезмерную эрудицию" во время дебатов. "К сожалению, Валери оставляет желать лучшего, но она наименее ужасный кандидат из всех", - иронизирует Макс, 29-летний консультант из Парижа.

По его словам, он будет голосовать "Возрождение", чтобы ограничить рост ультраправых. "Я бы хотел, чтобы Франция послала депутатов, которые смогут участвовать в строительстве ЕС, а не мешать ему", - отметил избиратель в интервью Euronews.

Президент Франции попытался спасти свою партию от ожидаемого поражения, отправив своего премьер-министра Габриэля Атталя на очные дебаты с Барделлой вместо Эйе. К тому же на вечер четверга запланировано телеинтервью самого Макрона, что разозлило других кандидатов: они подали жалобу в Arcom, национальный орган по регулированию СМИ.

"Президент очень активно участвует в этих выборах, но все его действия не увенчались успехом", - объясняет Кристоф Бутен, политолог и профессор публичного права.

Для "Возрождения" задача состоит в том, чтобы остаться на втором месте, оторвавшись от своего неожиданного соперника, кандидата от социалистов Рафаэля Глюксманна, за которого сейчас голосуют 14% избирателей.

Левый, но умеренный

Глава Социалистической партии нацелился на второе место, надеясь укрепить традиционный французский левый фланг. Его взгляды - более умеренные, чем у партии "Непокоренная Франция" и "зеленых".

52-летний Франк, менеджер из Парижа, рассказал, что, хотя голосовал за "зеленых" на европейских выборах 2019 года, в этот раз выберет Рафаэля Глюксманна. "Кампания "зеленых" была незаметной, я ничего не понял из их предложений. Я больше заинтересован в возвращении к традиционным левым", - отметил он в интервью Euronews. Добавив, что Глюксманн представляет более "умеренную и прогрессивную программу, чем другие левые, и при этом включает предложения по защите окружающей среды".

Партия зеленых, неожиданно получившая 13,5% голосов на последних европейских выборах в 2019 году, сейчас изо всех сил пытается набрать обороты. Пока, судя по опросам, она застряла на уровне 5,8%, что близко к опасному порогу в 5%, необходимому для отправки евродепутатов в Брюссель.

Другая левая партия, "Непокоренная Франция" , которую представляет Манон Обри, получает в опросах около 8%. Она сосредоточила свою кампанию на ситуации в Газе и признании государства Палестина, надеясь привлечь молодой электорат.

РЕКЛАМА

А как насчет колеблющихся?

22% потенциальных избирателей заявили, что примут решение на этой неделе, причем 10% сделают это накануне или в день выборов, согласно опросу Elabe.

28-летняя Жюли, работающая в финансовом секторе в Париже, не голосовала на последних европейских выборах, но твердо намерена сделать это в воскресенье.

Она уточнила, что все еще не определилась между несколькими правыми партиями, назвав иммиграцию, сельское хозяйство и суверенитет Франции главными в своей личной повестке дня. "Я не буду голосовать за партию, которая ценит ЕС больше, чем Францию. Я не евроскептик, но считаю, что Франция должна быть на первом месте", - заметила она.

Однако,судя по опросам по словам Elabe, именно левые имеют наибольший процент неопределившихся избирателей. Это касается 37-летней Элен, координатора медико-социальной организации. Она еще не определилась, но говорит, что проголосует только за левую или крайне левую партию. "За последние 15 лет мое отношение к ЕС сильно изменилось. Раньше я надеялась, что смогу повлиять , проголосовав, но потеряла надежду", - комментирует она, признавая, что „по привычке“.

Ожидается, что в этом году уровень уклоняющихся от участия в выборах во Франции составит около 50%. Это немного ниже, чем в среднем в ЕС. Политолог Кристоф Бутен считает, что воздерживается от участия в выборах прежде всего молодежь, в то время как старшее поколение с более высоким уровнем дохода с большей вероятностью примет участие в голосовании.

РЕКЛАМА

Флоран, 32-летний консультант из Лиона, не голосовал в 2019 году, потому что его "не особо волнует ЕС". Однако в интервью Euronews он признался, что эти выборы не пропустит, так как обеспокоен ростом ультраправых. Молодой человек собирается поддержать партию Макрона - одну из немногих, кто "верит в Европу и ее институты".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Евровыборы начались: в Нидерландах открылись избирательные участки

Выборы в Европарламент: не допустить иностранного вмешательства

Шольц: Германия снова будет депортировать преступников из Афганистана и Сирии

Национальное объединение (партия) Габриэль Атталь Эммануэль Макрон Французская политика Выборы в Европейский парламент 2024