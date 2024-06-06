Выборы в ЕС: все, что нужно знать о предвыборной кампании во Франции

После долгих недель предвыборной кампании, митингов и дебатов подготовка к европейским выборам подходит к концу. Право голоса имеют 50 миллионов французов. Вот все, что нужно знать об подготовке к евровыборам в этой стране.

Кто, сколько, как?

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Французы смогут выбирать между 38 различными партиями. 81 кандидат в итоге отправится в Европарламент.Таким образом, Франция - страна со вторым по величине числом евроизбранников после Германии, у которой в парламенте - 96 мест.

Первые результаты будут объявлены вечером 9 июня с 20:00. Французским кандидатам запрещено публично говорить о выборах с 23:59 пятницы до первых результатов в воскресенье в 20:00. СМИ в этот период времени не вправе давать политические комментарии, ссылаться на опросы или оценки. Проходной порог для каждой партии установлен на уровне 5%.

Что на кону?

Для ультраправых нынешние выборы станут дуэлью против президента Макрона. Неслучайно: в этом сезоне внутренние вопросы остались на первом месте для многих французов и на евровыборах. По данным опросов, граждан в основном волнуют вопросы иммиграции, покупательной способности и безопасности.

Ультраправая партия "Национальное объединение" (RN) воспринимает голосование как референдум о популярности Эммануэля Макрона. Ведущий кандидат от RN на европейских выборах, Жордан Барделла, заявил, что в случае победы его партии призовет к досрочным выборам в законодательные органы.

Во время последней предвыборной встречи в Париже в воскресенье Барделла призвал избирателей голосовать против Макрона. "В следующее воскресенье воздержаться - значит проголосовать за Макрона. В следующее воскресенье ваш выбор второстепенных партий только укрепит Макрона", - заявил он перед толпой в 5000 человек.

По последнему опросу Euronews, Барделла набирает 32% голосов. Цель партии - удержаться на уровне выше 30%. Ее сторонники знают, что могут потерять несколько пунктов уже в день выборов, так как порой избиратели меняют свое решение в последнюю минуту.

Этого не исключает Стефан, 30-летний дантист из Парижа. Он давно симпатизирует RN. Стефан рассказал Euronews, что все еще выбирает между двумя крайне правыми партиями: Национальным объединением Барделлы и партией Reconquête Марион Марешаль (в настоящее время у нее 5,9% голосов).

Стефан считает Марион Марешаль "гораздо лучшим, более квалифицированным и уверенным кандидатом", чем ее 28-летний соперник, Барделла.

Макрон стоит за "Возрождение"

Правоцентристская партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение", возглавляемая Валери Эйе, отстает от правых более чем на 15 пунктов (в настоящее время у них - 15,7 %).

До недавнего времени Эйе была малоизвестна широкой публике, ее раскритиковали "за чрезмерную эрудицию" во время дебатов. "К сожалению, Валери оставляет желать лучшего, но она наименее ужасный кандидат из всех", - иронизирует Макс, 29-летний консультант из Парижа.

По его словам, он будет голосовать "Возрождение", чтобы ограничить рост ультраправых. "Я бы хотел, чтобы Франция послала депутатов, которые смогут участвовать в строительстве ЕС, а не мешать ему", - отметил избиратель в интервью Euronews.

Президент Франции попытался спасти свою партию от ожидаемого поражения, отправив своего премьер-министра Габриэля Атталя на очные дебаты с Барделлой вместо Эйе. К тому же на вечер четверга запланировано телеинтервью самого Макрона, что разозлило других кандидатов: они подали жалобу в Arcom, национальный орган по регулированию СМИ.

"Президент очень активно участвует в этих выборах, но все его действия не увенчались успехом", - объясняет Кристоф Бутен, политолог и профессор публичного права.

Для "Возрождения" задача состоит в том, чтобы остаться на втором месте, оторвавшись от своего неожиданного соперника, кандидата от социалистов Рафаэля Глюксманна, за которого сейчас голосуют 14% избирателей.

Левый, но умеренный

Глава Социалистической партии нацелился на второе место, надеясь укрепить традиционный французский левый фланг. Его взгляды - более умеренные, чем у партии "Непокоренная Франция" и "зеленых".

52-летний Франк, менеджер из Парижа, рассказал, что, хотя голосовал за "зеленых" на европейских выборах 2019 года, в этот раз выберет Рафаэля Глюксманна. "Кампания "зеленых" была незаметной, я ничего не понял из их предложений. Я больше заинтересован в возвращении к традиционным левым", - отметил он в интервью Euronews. Добавив, что Глюксманн представляет более "умеренную и прогрессивную программу, чем другие левые, и при этом включает предложения по защите окружающей среды".

Партия зеленых, неожиданно получившая 13,5% голосов на последних европейских выборах в 2019 году, сейчас изо всех сил пытается набрать обороты. Пока, судя по опросам, она застряла на уровне 5,8%, что близко к опасному порогу в 5%, необходимому для отправки евродепутатов в Брюссель.

Другая левая партия, "Непокоренная Франция" , которую представляет Манон Обри, получает в опросах около 8%. Она сосредоточила свою кампанию на ситуации в Газе и признании государства Палестина, надеясь привлечь молодой электорат.

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А как насчет колеблющихся?

22% потенциальных избирателей заявили, что примут решение на этой неделе, причем 10% сделают это накануне или в день выборов, согласно опросу Elabe.

28-летняя Жюли, работающая в финансовом секторе в Париже, не голосовала на последних европейских выборах, но твердо намерена сделать это в воскресенье.

Она уточнила, что все еще не определилась между несколькими правыми партиями, назвав иммиграцию, сельское хозяйство и суверенитет Франции главными в своей личной повестке дня. "Я не буду голосовать за партию, которая ценит ЕС больше, чем Францию. Я не евроскептик, но считаю, что Франция должна быть на первом месте", - заметила она.

Однако,судя по опросам по словам Elabe, именно левые имеют наибольший процент неопределившихся избирателей. Это касается 37-летней Элен, координатора медико-социальной организации. Она еще не определилась, но говорит, что проголосует только за левую или крайне левую партию. "За последние 15 лет мое отношение к ЕС сильно изменилось. Раньше я надеялась, что смогу повлиять , проголосовав, но потеряла надежду", - комментирует она, признавая, что „по привычке“.

Ожидается, что в этом году уровень уклоняющихся от участия в выборах во Франции составит около 50%. Это немного ниже, чем в среднем в ЕС. Политолог Кристоф Бутен считает, что воздерживается от участия в выборах прежде всего молодежь, в то время как старшее поколение с более высоким уровнем дохода с большей вероятностью примет участие в голосовании.

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Флоран, 32-летний консультант из Лиона, не голосовал в 2019 году, потому что его "не особо волнует ЕС". Однако в интервью Euronews он признался, что эти выборы не пропустит, так как обеспокоен ростом ультраправых. Молодой человек собирается поддержать партию Макрона - одну из немногих, кто "верит в Европу и ее институты".