Евровыборы начались: в Нидерландах открылись избирательные участки

Примерно 373 миллиона граждан стран Европейского союза, имеющих право голоса, изберут 720 членов Европейского парламента на следующие пять лет.

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Выборы в Европейский парламент стартовали: в четверг утром в Нидерландах открылись избирательные участки, и граждане этой страны начали голосовать.

В течение следующих трех дней остальные 26 стран-членов постепенно последуют этому примеру. Предварительные результаты станут известны уже в воскресенье вечером.

Голосование проходит в нестабильное, неопределенное время для блока, который за несколько лет пережил один за другим несколько кризисов, которые серьезным образом повлияли на его политику, бросили вызов старым убеждениям, углубили экзистенциальные страхи.

Пока европейцы готовятся к голосованию, в Украине - стране, граничащей с четырьмя государствами-членами ЕС и стремящейся вступить в ряды Евросоюза, - разгорается крупнейший со времен Второй мировой войны вооруженный конфликт на континенте. В связи с этим правительства стран ЕС вынуждены искать дополнительные средства для укрепления своего оборонного потенциала.

Хотя возможность нападения РФ вызывает все большее беспокойство, особенно на восточном фронте, где все еще живы воспоминания о советской оккупации, европейцев в первую очередь волнуют непосредственные, ощутимые последствия этого и других кризисов в их повседневной жизни.

Высокие потребительские цены, потеря покупательной способности, растущее социальное неравенство - все это на первом месте для избирателей, идущих на выборы, и именно эти вопросы должны стать приоритетными для ЕС.

Но есть и другие актуальные темы, которые напрямую касаются Евросоюза.

Рост числа заявлений о предоставлении убежища - свыше 1,1 миллиона в 2023 году, максимальный показатель за последние семь лет - оказывает давление на недавно одобренную миграционную реформу блока.

Противодействие "зеленой сделке", наиболее ярко выразившееся в протестах фермеров, осложняет борьбу с изменением климата - 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, звучат предположения, что цели удержать потепление в рамках 1,5 градуса Цельсия достичь скорее всего не удастся.

Потеря конкурентоспособности по сравнению с США и КНР обнажает недостаток инвестиционных потоков в ЕС и подпитывает призывы к совместным заимствованиям, консолидации бизнеса и финансовым реформам.

За этими тревогами следуют война на Ближнем Востоке, вызвавшая волнения среди американской и европейской молодежи; демографические изменения, предвещающие старение и сокращение рабочей силы; продолжающееся пренебрежение верховенством закона; угроза иностранного вмешательства, дезинформация и саботаж; серия шокирующих нападений на политиков, включая покушение на премьер-министра Словакии.

Эксперты и наблюдатели вновь ввели термин "поликризис" для определения того, что происходит на планете в 2020-х годах. По словам участников Всемирного экономического форума, "когда разрозненные кризисы происходят одновременно, их общее воздействие значительно превышает влияние каждого из них отдельно".

Нарастающая напряженность

На этом мрачном фоне 373 миллиона избирателей, имеющих право голоса, придут на избирательные участки, чтобы выбрать 720 членов Европейского парламента, чей мандат продлится пять лет и повлияет на законодательство, призванное решить растущие проблемы, стоящие перед блоком.

Неудивительно, что одной из особенностей этого избирательного цикла стало восхождение ультраправых партий, поскольку эти силы с их радикальными предложениями, как правило, процветают во времена тревоги и отчаяния. "Национальное объединение" Франции, "Братья Италии", "Партия свободы" в Нидерландах, "Фламандский интерес" в Бельгии и Австрийская партия свободы - одни из тех, кто, по прогнозам, покажет хорошие результаты и увеличит свое представительство в Европарламенте.

Поскольку либералы и зеленые теряют места, а социалисты, как ожидается, сохранят имевшиеся мандаты, эти тенденции предвещают поворот вправо, что затруднит или сделает невозможным повторение амбициозных законодательных усилий последних пяти лет.

Но насколько сильным будет влияние ультраправых, остается только догадываться.

Исключение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) из ультраправой группы "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте, вызванное тем, что ее главный кандидат заявил, что не все члены СС были преступниками, обнажило трещины между националистическими фракциями, которые, несмотря на общие взгляды на "Зеленый курс" и миграцию, по-прежнему расходятся по другим важнейшим вопросам, таким как Украина, Россия, НАТО и Китай.

Европейский парламент следующего созыва будет насчитывать 720 законодателей по сравнению с нынешними 705. European Union, 2024.

Провал AдГ вызвал шквал спекуляций о том, как ультраправые партии будут реорганизованы в новом составе Европарламента, при этом внимание приковано к премьер-министру Италии Джордже Мелони как всемогущему посреднику. Марин Ле Пен из Франции и Виктор Орбан из Венгрии лоббируют премьера с целью создания более широкой группы националистических и евроскептических сил, которая легко может стать второй по величине.

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Растущее влияние Мелони перекинулось и на мейнстрим. Урсула фон дер Ляйен, претендующая на второй срок на посту главы Еврокомиссии, публично обхаживает итальянского лидера, чтобы ее евродепутаты проголосовали за ее кандидатуру. Однако этот шаг может привести к обратному результату, поскольку он оттолкнет центристские партии, которые до сих пор поддерживали программу фон дер Ляйен - и которые нужны ей для повторного назначения.

Маневры фон дер Ляйен, возможно, один из интереснейших сюжетов этого избирательного цикла.

Ее политическая семья, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), постепенно сближается с некоторыми позициями ультраправого меньшинства, наиболее заметными из которых являются стремление смягчить или даже отменить экологическое регулирование. Прогрессисты возмущены этим сближением, которое, по их мнению, нормализует реакционную политику, разрушает санитарный кордон и подрывает основополагающие принципы союза.

В то время как традиционная "большая коалиция" проевропейских партий, как ожидается, сохранит свое правящее большинство, ЕНП, как крупнейшее формирование, может в одиночку сорвать это прочное соглашение, присоединяясь к тем, кто находится справа от нее в каждом конкретном случае. В прошлом месяце ЕНП отказалась подписатьсовместную декларацию, осуждающую политическое насилие, которая включала обязательство никогда не сотрудничать с "радикальными партиями любого уровня". Неделю спустя либералы, поддержавшие это заявление, оказались в замешательстве после того, как их коллеги в Нидерландах заключили соглашение с ультраправым политиком Гертом Вилдерсом.

Эти события обострили напряженность в преддверии выборов, вызвав горькие упреки и обвинения. Напряжение достигнет кульминации, когда в сентябре Урсуле фон дер Ляйен предстоит пройти процедуру утверждения в должности - первое политическое испытание для нового состава Европейского парламента.

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Но прежде чем все это произойдет, европейцы должны проголосовать.