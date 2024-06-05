Европейские выборы: путеводитель по странам-участницам

Корреспонденты Euronews рассказывают о том, что поставлено на карту в основных национальных регионах, где избиратели готовятся прийти на участки для голосования

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С 6 по 9 июня около 373 миллионов граждан, имеющих право голоса в Европейском союзе, будут выбирать 720 новых депутатов Европейского парламента в ходе крупнейшего в истории транснационального голосования.

Несмотря на все более заметную роль ЕС в решении общих проблем, таких как безопасность, оборона, изменение климата, стоимость жизни и миграция, результат, скорее всего, будет в значительной степени определяться внутренними вопросами.

Голосование также будет определять политическую температуру в 27 странах-членах в критический для Евросоюза момент, когда ультраправые силы находятся на подъеме, а центристские партии теряют поддержку во многих частях континента.

В ряде государств выборы были представлены как референдум о доверии правящим партиям и о том, как они справляются с работой в национальных правительствах.

Корреспонденты Euronews рассказывает о том, на что следует обратить внимание в ключевых странах, где состоится голосование.

Франция: Вождь ультраправых Барделла готов разгромить либералов Макрона

В центре предвыборной кампании во Франции находится 28-летний Жордан Барделла. Это протеже Марин Ле Пен. Восходящая звезда намерен набрать около трети голосов французов и одержать историческую победу для ультраправого "Национального объединения".

Благодаря четкой стратегии в социальных сетях и отточенным выступлениям на предвыборных дебатах, Барделла пытается использовать свою кампанию, чтобы подготовить почву для, вероятно, последней попытки Ле Пен стать президентом на предстоящих в 2027 году выборах.

Это означает головную боль для нынешнего президента Эммануэля Макрона и его либеральной партии "Возрождение", которая постепенно падает в рейтингах и может даже занять третье место, если в последнюю минуту получит больше поддержки социалист Рафаэль Глюксман.

Макрон пытается спасти свою партию от унижения, отправляя своего премьер-министра на дебаты с Барделлой, в то время как его ведущий кандидат Валери Айер пытается сдержать подъем ультраправых. Телеинтервью Макрона в прайм-тайм, запланированное на канун голосования, - еще один признак беспокойства в его лагере о возможном поражении на этих выборах.

Грегуар Лори - французский корреспондент Euronews в Брюсселе.

Лидер ультраправого "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен и ведущий кандидат этой партии на выборах Жордан Барделла. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Испания: Политические дебаты глубоко поляризованы на фоне амнистии и коррупции

Менее семи месяцев назад премьер-министра Испании добился права остаться на второй срок на этом посту, заключив противоречивое соглашение об амнистии с каталонскими сепаратистами. Теперь социалисты Педро Санчеса отстают от правоцентристской оппозиции на пять мест, согласно данным опроса Euronews Super Poll.

Правоцентристская Народная партия надеется использовать недовольство своих традиционных избирателей законом об амнистии, а также судебным расследованием в отношении жены Санчеса Бегоньи Гомес. НП также может перехватить голоса центристской партии "Граждане" (Ciudadanos), которая, по прогнозам, потеряет все свои 9 мест.

Ультраправая партия Vox может добиться небольших успехов, а некоторые опросы предсказывают, что другой ультраправый претендент партия Se Acabó la Fiesta может впервые пройти в Европейский парламент.

В то время как кандидаты и эксперты стремились поставить в центр предвыборных дебатов широкие проблемы ЕС, такие как чрезвычайная ситуация с климатом, безопасность и миграция, внутренние вопросы коррупции и верховенства закона продолжали оставаться самыми горячими.

Аида Санчес Алонсо - испанский корреспондент Euronews в Брюсселе.

Демонстранты выражают недовольство испанским премьер-министром Педро Санчесом и законом об амнистии. Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Италия: Джорджа Мелони ищет коалиционных партнеров

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - единственный лидер ЕС, который решил возглавить избирательный список, стремясь конвертировать свою популярность в стране в сильный результат для своей партии "Братья Италии" (FdI).

Под лозунгом "С Джорджей Италия изменит Европу" (Con Giorgia, l'Italia cambia l'Europa) FdI лидирует в итальянских опросах и надеется получить впечатляющие 23 места.

Но этот рост происходит за счет партнеров Мелони по правлению в Риме: ультраправая партия Маттео Сальвини "Лига" станет главным неудачником голосования в Италии. Заняв первое место на последних европейских выборах в 2019 году, партия Сальвини на этот раз может занять четвертое или даже пятое место.

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Такой Результат может не только укрепить власть Мелони внутри страны, но и сделать ее кингмейкером в Брюсселе. За ней ухаживает правоцентрист Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии жаждет поддержки Мелони, чтобы остаться в этой должности на второй срок. А Марин Ле Пен из Франции хочет заручиться поддержкой итальянского премьера, чтобы объединить ультраправые силы и создать супергруппу в Европарламенте.

Винченцо Дженовезе - итальянский корреспондент Euronews в Брюсселе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на предвыборном митанге в Риме. Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Германия: Правящая коалиция под давлением

Как и во многих других странах ЕС, голосование в Германии рассматривается как референдум о трехсторонней правящей коалиции социалистов, либералов и "зелёных". Все правящие партии могут столкнуться со стагнацией или падением поддержки, при этом "зелёные" пострадают больше всех, поскольку безопасность и миграция обгоняют климат в списке забот избирателей.

Правоцентристский блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) на голову выше других претендентов.

Правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) также ожидает роста поддержки, хотя и гораздо меньшего, чем прогнозировалось ранее в этом году. Ведущий кандидат партии Максимилиан Кра оказался втянут в расследование по поводу китайского и российского вмешательства. Недавно ему было запрещено участвовать в избирательной кампании после того, как в СМИ появились его про-нацистские высказывания. Это привело к тому, что AfD была исключена из своей семьи в Европейском парламенте.

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Предвыборный плакат немецких социал-демократов на первомайской демонстрации в Берлине. Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Ультраправые фламандцы углубляют раскол в Бельгии

В Бельгии будут одновременно проходить федеральные и региональные выборы, которые считаются ключевыми для будущего страны.

По прогнозам, ультраправая фламандская националистическая партия Vlaams Belang (Фламандский интерес), открыто выступающая за разделение бельгийского государства, получит около 27 % голосов фламандцев.

Сильные результаты Vlaams Belang на голосовании укрепят правоконсервативный лагерь Европы. Партия призывает к фундаментальной реформе Европейского союза путем сокращения полномочий учреждений ЕС, по случайному совпадению сосредоточенных в бельгийской столице Брюсселе.

Лидер предвыборного списка Vlaams Belang Том Вандендрише. Twitter @vlbelang

Португалия: Испытание для правительства меньшинства

Спустя всего два месяца после прихода к власти нового правоцентристского правительства меньшинства, европейские выборы станут ранней проверкой того, насколько правящий Демократический альянс (AD) Португалии сохраняет свою поддержку.

Партия передала эту задачу ведущему кандидату Себастьяну Бугальо. Премьер-министр страны назвал 28-летнего бывшего политического комментатора "немного противоречивым" за его жёсткие правые взгляды.

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По данным опросов, в настоящее время AD идет вровень с оппозиционной Социалистической партией (PS). Она была отстранена от власти на выборах в марте после коррупционного скандала, связанного с главой администрации тогдашнего премьера-социалиста Антониу Кошты.

Расследование нанесло тяжелый удар по социалистам, но опросы показывают, что они постепенно восстанавливают свою поддержку в центральных районах страны.

Ультраправая Chega также намерена впервые пройти в Европейский парламент, получив 4 места, согласно опросам Euronews. В последнее время эта партия пользуется все большей поддержкой, что грозит нарушить устоявшуюся двухпартийную политическую систему Португалии.

Изабель Маркеш да Силва - португальский корреспондент Euronews в Брюсселе.

Луиш Монтенегру, лидер правоцентристского Демократического Альянса Португалии выступает после победы на выборах. Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Венгрия: Бывший союзник Орбана становится соперником

Бывший член правого правительства Виктора Орбана надеется встряхнуть выборы в Венгрии, мобилизовав избирателей , которым надоела железная хватка партии ФИДЕС.

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В начале этого года Петер Мадьяр выступил против коррупции и пропагандистской машины властей, осудив "мафиозное государство" под руководством Орбана. Его недавно созданная партия "Уважение и свобода" (Tisza) намерена впервые пройти в Европейский парламент, получив четыре места.

По данным опроса Euronews, альянс между ФИДЕС Орбана и консервативными союзниками в Христианско-демократической народной партии (KDNP) может добиться большого успеха, получив около 10 мест.

Венгерское государственное телевидение впервые за почти два десятилетия организовало предвыборные теледебаты в стране, где Виктор Орбан крепко держит СМИ под своим контролем.

Петер Мадьяр, соперник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на предвыборном митинге. Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Польша: Безопасность в центре внимания

Если что и объединяет правящие и оппозиционные партии Польши, так это их твердая приверженность поддержке Украины и противостоянию России c ее союзниками.

Правящая Гражданская коалиция премьер-министра Дональда Туска и ультраконсервативная оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS), позиции которых в настоящее время почти равны, поставили безопасность Польши в центр своих избирательных кампаний.

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Польша, граничащая как с Беларусью и российским анклавом Калининград, в последнее время столкнулась с резким увеличением числа нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь белорусскую границу. Туск это назвал "гибридной войной".

Ожидается, что ультраправая Конфедерация также впервые войдет в Европейский парламент с пятью депутатами.

Польский солдат охраняет восточную границу страны. Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Греция: Избирателей заботят состояние демократии и экономики

Согласно последним данным Евробарометра, 60% греков не удовлетворены состоянием демократии в своей стране и хотят, чтобы ЕС сделал защиту верховенства права приоритетной задачей.

Недовольство все еще остается глубоким после скандала 2022 года, который выявил незаконное прослушивание оппозиционных деятелей и журналистов правительством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Сказывается также железнодорожное крушение 2023 года, когда правительство выгораживало виновных политиков. Есть подозрения, что оба случая были скрыты правящей элитой.

Мицотакис получил большинство мест на парламентских выборах в Греции в июне прошлого года. Многие считают, что это увековечило отсутствие подотчетности и прозрачности в рядах министров. Супер-опрос Euronews указывает на лидирующие позиции партии Мицотакиса "Новая демократия" накануне голосования.

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Кризис стоимости жизни также является ключевым вопросом для избирателей всех возрастов. Греки надеются, что Европа найдёт для этого общие решения.

Мария Псара - греческий корреспондент Euronews в Брюсселе.

Имена жертв прошлогодней железнодорожной аварии перед зданием парламента в Афинах. Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Жилье и беженцы - ключевые вопросы предвыборной кампании в Ирландии

Последние опросы свидетельствуют о падении поддержки главной оппозиционной партии, левого движения Sinn Fein, в то время как правоцентристская партия Fine Gael набирает обороты, чему способствует смена лидера партии и вступление на пост премьер-министра Саймона Харриса.

Независимые кандидаты также укрепляют свои позиции и, похоже, могут занять как минимум 3 из 14 ирландских мест в Европейском парламенте.

Между тем, число ультраправых кандидатов беспрецедентно. Это совпадает с резким увеличением числа беженцев из Украины и других разрушенных войнами стран. Это относительно новое явление происходит в то время, как правительство продолжает бороться с жилищным кризисом, в результате которого десятки тысяч граждан, включая детей, остались без крова.

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Ультраправые в значительной степени направляют гнев на семьи мигрантов. За последние пару лет у центров приема беженцев происходили нападения, поджоги и бурные протесты.

Тем не менее, поддержка Европейского союза в целом остается высокой: 84% ирландцев выступают за сохранение членства Ирландии в ЕС.

Шона Мюррей - корреспондент Euronews в Брюсселе.