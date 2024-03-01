В Европейском союзе полным ходом идет агитационная кампания в преддверии июньских парламентских выборов. Об условиях этого демократического волеизъявлении можно узнать из электорального "путеводителя" Euronews

РЕКЛАМА

В ходе общеконтинентального голосования будет избрано 720 членов Европейского парламента. Это больше, чем нынешние 705 мест, в связи с необходимостью учесть демографические изменения в ряде стран-членов.

Парламент - единственный институт власти в Евросоюзе, который избирается непосредственно электоратом. Два других главных органа формируются косвенно: состав Европейской комиссии требует одобрения евродепутатов, а Совет ЕС состоит из национальных министров, назначаемых своими правительствами.

Эти три учреждения работают рука об руку - не всегда дружно - над законодательством в самых разных областях, таких как борьба с изменением климата, регулирование цифровых технологий, миграция и предоставление убежища, единый рынок, охрана окружающей среды и общий бюджет.

Когда состоятся выборы?

Выборы в Европейский парламент пройдут в период с 6 по 9 июня и будут организованы в соответствии с избирательными правилами каждого государства ЕС. Граждане будут выбирать представителей своей страны по открытым, полуоткрытым и закрытым спискам. Предложение о введении транснациональных списков не получило поддержки.

В четверг, 6 июня, голосование начнется в Нидерландах, в пятницу, 7 июня, - в Ирландии. Латвия, Мальта и Словакия примут в участие в этой процедуре в субботу, 8 июня, а в остальных странах народное волеизъявление назначено на 9 июня. В Чешской республике и Италии голосование будет проходить два дня подряд: пятница и суббота для чехов и суббота и воскресенье для итальянцев.

Каков минимальный возраст избирателей?

Как и день выборов, это также зависит от страны. В большинстве членов ЕС минимальный возраст избирателей составляет 18 лет. Однако в последние годы несколько государств снизили этот порог в попытке повысить явку. В Греции к голосованию допускаются люди в возрасте 17 лет и старше. А в Бельгии, Германии, Австрии и на Мальте бюллетень можно опустить в урну начиная с 16 лет.

Для сравнения, минимальный возраст для кандидатов в депутаты национальных парламентов варьируется от 18 лет в Германии, Франции и Испании до 25 лет в Греции и Италии. Все граждане имеют право баллотироваться в другой стране ЕС, если они там проживают.

Значит ли это, что больше людей будут голосовать?

Это один из животрепещущих вопросов в Брюсселе. На протяжении десятилетий выборы в ЕС характеризовались низкой активностью избирателей. В 2019 году явка составила 50,66%, впервые с 1994 года превысив порог в 50%.

В этом году блок надеется по меньшей мере снова достичь отметки в 50%. На практике это будет означать 185 миллионов бюллетеней из 370 миллионов человек, имеющих право голоса.

Молодежь считается ключевой демографической группой для повышения участия. Это объясняет, почему чиновники ЕС обратились к певице Тейлор Свифт и другим знаменитостям из списка "А", чтобы убедить представителей поколения Z и миллениалов в необходимости пойти и проголосовать.

Является ли голосование обязательным?

Голосование является обязательным только в четырёх странах-членах ЕС: Бельгии, Болгарии, Люксембурге и Греции. Это положение соблюдается со снисхождением и не обязательно приводит к росту числа избирателей. В 2019 году в Греции явка составила 58,69 %, а в Болгарии - всего 32,64 %.

Тем не менее, участие в выборах настоятельно рекомендуется гражданину, чтобы его голос был услышан.

Европарламент - единственный институт власти ЕС, напрямую избираемый гражданами. Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Можно ли голосовать из-за границы?

Общее правило: да, можно. Но и это зависит от страны. Все члены ЕС, кроме Чешской республики, Германии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Австрии и Словакии, разрешают своим гражданам голосовать в посольствах и консульствах за рубежом, что часто требует предварительной регистрации. (Болгария и Италия предоставляют такую возможность только на территории другой страны ЕС).

В то же время Бельгия, Германия, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Нидерланды, Австрия, Словения, Финляндия и Швеция позволяют избирателям отправлять свои заполненные бюллетени по почте. В некоторых случаях расходы на марку могут быть компенсированы.

Кроме того, Бельгия, Франция и Нидерланды разрешают использовать доверенных лиц: человек, который не может сам прийти на избирательный участок, имеет право назначить другого человека, который проголосует от его имени.

На сегодняшний день Эстония - единственная страна ЕС, которая предлагает электронное голосование.

С другой стороны, существует меньшинство стран-членов, в которых нет возможности голосовать из-за границы: Ирландия, Мальта, Словакия и Чешская республика.

Более подробную информацию о том, как проголосовать, можно найти на специальном сайте парламента.

РЕКЛАМА

Когда мы узнаем результаты?

Результаты выборов будут объявлены только в воскресенье вечером 9 июня. Это сделано для того, чтобы страны, проголосовавшие раньше, не могли повлиять на результаты тех, кто придёт на участки позже.

Службы Европейского парламента намерены опубликовать первые частичные оценки в 18:15 по центральноевропейскому времени в воскресенье и первый прогноз итогов в 20:15 по центральноевропейскому времени. Эти данные будут основаны, среди прочего, на результатах экзитполов.

К 23:00 по центральноевропейскому времени, когда закроются все избирательные участки во всех странах-членах ЕС, мы получим достоверный и полный прогноз состава Европейского парламента нового созыва.

Что произойдет после выборов?

Вскоре после окончания выборов национальные власти сообщат Европарламенту, кто был избран (и кто был дисквалифицирован), чтобы можно было начать формирование Палаты.

Депутаты должны объединиться в политические фракции в соответствии со своей идеологией и приоритетами. В каждую из этих групп должны входить минимум 23 законодателя из не менее, чем семи стран. Те, кто останется в стороне, будут считаться "неприсоединившимися" или "независимыми" и будут иметь меньшее влияние на дебаты и работу комитетов.

РЕКЛАМА

В нынешнем парламентском составе семь фракций: правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), социалисты и демократы (S&D), либеральное "Обновление Европы" (Renew Europe), "Зелёные", Европейский свободный альянс, Европейские консерваторы и реформисты (ECR), "Идентичность и демократия" (ID) и "Левые".

Десятая легислатура заработает 16 июля, когда состоится первая пленарная сессия. В этот день 720 евродепутатов изберут председателя парламента, 14 вице-спикеров и пять квесторов.

Первое заседание продлится до 19 июля, на нем будут избраны комитеты и подкомитеты. Основные фракции традиционно делят между собой в ходе оживлённых торгов посты председателей, имена которых будут объявлены в ближайшие дни после пленума.

Расстановка фракций и партий в нынешнем составе Европарламента

А как же Spitzenkandidaten?

В 2014 году Евросоюз решил попробовать что-то новое: перед парламентскими выборами каждой партии было предложено публично выдвинуть ведущего кандидата, или Spitzenkandidat по-немецки, на пост председателя Европейской комиссии, самого мощного и влиятельного института блока.

Этот предварительный отбор и публичные дебаты претендентов были призваны сделать Комиссию более демократичной и подотчетной в глазах европейских избирателей.

РЕКЛАМА

После того как ЕНП выиграла выборы, получив 221 место, лидеры ЕС отнеслись к новой системе с уважением и назначили главой Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, ведущего кандидата от этой партии. Затем Парламент утвердил его на этом посту абсолютным большинством голосов.

Однако в 2019 году ситуация приняла неожиданный оборот: заявленный кандидат от ЕНП немец Манфред Вебер был бесцеремонно отодвинут в сторону лидерами ЕС (в первую очередь Эммануэлем Макроном из Франции). Отвод привел к неожиданному появлению в качестве фаворита Урсулы фон дер Ляйен, которая до того никак в этом не участвовала.

Предвыборная гонка 2024 года сопровождается попыткой возродить эту систему: в этом году фон дер Ляйен будет баллотироваться в качестве ведущего кандидата. Социалисты, "зелёные" и левые также предприняли шаги, чтобы выдвинуть своих кандидатов. Однако некоторые другие группы, например Renew Europe и ID, продолжают избегать этой системы, поскольку она не имеет под собой никакой основы в союзных договорах.

Независимо от того, откуда будет выдвинут кандидат, Парламент намерен провести пленарную сессию с 16 по 19 сентября, чтобы дать возможность назначенцу заявить о себе и заручиться поддержкой как минимум 361 из 720 депутатов.

Если председатель Еврокомиссии будет избран на этой сессии, Парламент начнет слушания по кандидатурам комиссаров в соответствии с их портфелями. В 2019 году три предложенные кандидатуры были отклонены в процессе проверки.

РЕКЛАМА

Затем депутаты проведут голосование о доверии всей коллегии комиссаров на пятилетний мандат. Только после этого новый состав Комиссии приступит к исполнению своих обязанностей, и начнется законотворчество.