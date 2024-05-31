Боррель осудил ссылку Нетаньяху на «новый антисемитизм»

"О положении Союза": Попытки ближневосточного урегулирования. Госвизит президента Франции в ФРГ. Важно сохранить мир единым. Явление настоящего Караваджо

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Программу ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Вопрос о том, как усмирить враждующие стороны в конфликте между Израилем и ХАМАС, снова стал одним из главных в дипломатической повестке Евросоюза ЕС на этой неделе.

Одним из предложений было возрождение европейской миссии по оказанию помощи на границе сектора Газа, другим - совместная конференция о том, как добиться урегулирования на основе принципа двух государств. Встал также вопрос о пересмотре Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое регулирует торговлю между двумя сторонами.

Между тем, несмотря на решения двух международных судов, насилие продолжалось. Одно из этих решений, кстати, премьер-министр Израиля Нетаньяху осудил как «новый антисемитизм», что вызвало резкую критику со стороны главы внешнеполитического ведомства ЕС.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель:

Прокурора суда сильно запугивали и обвиняли в антисемитизме. Так бывает всегда, когда все делают то, что не нравится правительству Нетаньяху. Я думаю, что обвинение в антисемитизме в адрес прокурора Международного уголовного суда совершенно неприемлемо.

Госвизит президента Франции в ФРГ

Еще одной большой новостью на этой неделе стала поездка Эммануэля Макрона в Германию. Это был первый государственный визит туда президента Франции за 24 года.

Макрону понравилось встречаться с простыми людьми, позировать фотографам и обмениваться футболками с немецким президентом. Как будто нужно было напоминать, что через две недели стартует Евро-2024 – в Германии!

Политические заявления Макрона были решительно проевропейскими, за франко-немецкие узы и антиавторитарными – явно имея в виду венгерского премьера Виктора Орбана.

Президент Франции Эммануэль Макрон:

Посмотрите вокруг, как много людей увлечены авторитарными режимами. Посмотрите на Европу и на тот нелиберальный момент, который мы переживаем. Некоторые, в том числе совсем недалеко отсюда, в нескольких километрах, говорят, мол, давайте возьмем у Европы денег, но не обеспечим взамен независимости судей. Давайте возьмем европейские деньги, но забудем о свободе прессы. Давайте возьмем европейские деньги, но забудем о культурном разнообразии.

Еще неизвестно, окажут ли резкие слова Макрона влияние на европейские выборы на следующей неделе.

Опросы показывают, что Евросоюз будет склоняться к правому краю. Может ли это повлиять на внешнюю политику и дипломатию ЕС?

В нашей студии ко мне присоединился Свен Бископ, политолог из Гентского университета и директор программы «Европа в мире» Королевского института международных отношений Эгмонт в Брюсселе.

Гробе: Вы выпустили новую книгу о внешней политике ЕС под названием «Это не новый мировой порядок – Европа заново открывает для себя геополитику, от Украины до Тайваня». Расскажите, что именно открыла Европа?

Бископ: Думаю, Европа уже давно забыла о геополитике. А потом внезапно, после вторжения России в Украину, мы поняли, что на самом деле очень важно знать, где находятся ресурсы, которые нам нужно импортировать, или экспортные рынки, где наши друзья, где враги? Где линии, которые все это соединяют, потому что не знать это значит быть уязвимыми. Так что знать это действительно важно. Но, возможно, сейчас мы немного переусердствовали.

Гробе: Исходя из этого, какую роль Европа хочет играть в будущем? В 2019 году Урсула фон дер Ляйен говорила о геополитическом союзе…

Бископ: Это и моя точка зрения. Очень важно, чтобы мы знали, какова наша геополитическая ситуация. Но геополитика – это не стратегия. Просто когда-то приходится делать выбор. Мы можем попытаться решать эти геополитические проблемы, вступая в войну, а можем решать их, предлагая соглашение об ассоциации. Но у меня такое ощущение, что Евросоюз немного сбился с пути. Мы говорим, что хотим быть геополитическими, очевидно, подразумевая, что мы хотим быть более напористыми в мировых делах. Но напористыми с какой целью?

Гробе: Правительства приходят и уходят, но интересы стран не меняются. А как насчет ЕС, изменились ли его интересы за последние пять лет?

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Бископ: Я так не думаю. Один из наших главных интересов, о котором мы не должны забывать, - это сохранить целостность мира. Нельзя допустить того, чтобы мир снова распался на два соперничающих блока, которые отдаляются друг от друга. Это в первую очередь было бы экономической катастрофой для Европы. Важно этого избежать и сохранить мир единым. Навязывание новой глобальной конфронтации или новой холодной войны определенно не в наших интересах.

Гробе: Всего через несколько дней европейцы снова отправятся на участки для голосования. В какой степени результаты выборов изменят внешнеполитическую позицию ЕС?

Бископ: Очень важен состав Европейского парламента, потому что без него нельзя заключать договоры. Например, Китаю удалось вызвать антагонизировать Европейский парламент, наложив санкции на некоторых депутатов. Каков будет взгляд нового Европарламента на КНР? Хватит ли у Пекина мудрости сказать: "эти санкции были против вашего предыдущего парламента, а сейчас его состав обновится, поэтому мы их отменяем?" Я бы это советовал Китаю, если он серьезно настроен на обновление отношений.

Явление настоящего Караваджо

Прежде чем мы уйдём, вот захватывающая история из мира искусства. В мадридском музее Прадо впервые на этой неделе публике был представлен отреставрированный шедевр итальянского художника эпохи Возрождения Караваджо.

Картина «Ecce Homo», что на латыни означает «Се человек», считалась утерянной, пока три года назад она не появилось на аукционе. Бесценное полотно по ошибке приписали неизвестному художнику и едва не продали за 1500 евро, когда испанское правительство в последнюю минуту заблокировало аукцион, подозревая, что это на самом деле Караваджо.

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На темном, атмосферном холсте изображен окровавленный Иисус в терновом венце со связанными руками перед распятием.

Первоначально картина находилась в частной коллекции испанских королей, затем много переходила из рук в руки – лишь для того, чтобы исчезнуть из поля зрения почти на двести лет. Новый владелец, личность которого не разглашается, был достаточно щедр, чтобы одолжить ее музею Прадо на девять месяцев – после того, как он купил картину, по слухам, за 36 миллионов евро".