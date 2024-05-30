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В Европарламенте "зреет" антидискриминацонная Директива

Мигранты, прибывшие в Бельгию, в очереди на оформление документов.
Мигранты, прибывшие в Бельгию, в очереди на оформление документов. Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.Euronews
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Isabel Marques da Silva
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Брюссель предпринял первую попытку создать Директиву о равном обращении со всеми людьми 16 лет назад

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Новый Пакт о миграции и убежище должен применяться в Евросоюзе так, чтобы не способствовать разжиганию ненависти и дискриминации против вновь прибывших. Это один из аргументов в пользу скорейшего принятия Директивы о равенстве новым составом Европарламента, сказала в интервью Euronews докладчик по этой теме, "зелёный" депутат от Швеции Алиса Кунке:

Мы знаем как факт, что внутри Евросоюза чернокожие люди, а также сообщество ЛГБТК и лица цыганского происхождения входят в число тех, кто сталкивается с дискриминацией в своей повседневной жизни. Трагично то, что это не нисходящая, а восходящая тенденция. Боюсь, что миграционный Пакт и некоторые его части не помогут нам в борьбе с расизмом и дискриминацией. Скорее наоборот.

В 2008 году Европейская комиссия впервые попыталась создать всеобъемлющий закон о борьбе со всеми видами дискриминации, выходящий за рамки существующих правил для рынка труда. Из-за своей расы, сексуальной ориентации или религиозных убеждений граждане сталкиваются с трудностями при покупке дома, регистрации детей в школе или посещении места проведения досуга.

Что же говорят об этом предвыборные манифесты семи главных политических фракций Европарламента? Лишь социалисты и левые однозначно обещают добиться принятия директивы. Другие три умеренные группы ссылаются на необходимость борьбы со всеми формами дискриминации, расизма и изоляции.

Европейская сеть против расизма (ENAR) разработала для стран-членов обязательство по решению этой проблемы и попросила кандидатов в депутаты его подписать. Она также просит продлить план действий ЕС по борьбе с расизмом после 2025 года и пересмотреть части текста Директивы, из-за которых её проект был заблокирован. Поясняет представитель ENAR Джули Пакоэ:

Мы видим возможность внести поправки в этот текст и, например, принять обновленную структуру, правовую базу по искоренению дискриминации во всех её формах. В текущем тексте Директивы о равном обращении со всеми людьми есть пробелы. Есть некоторые вещи, которые остались без внимания, такие как расовый аспект миграционной политики, система экономической эксплуатации, а также антимусульманский нарратив.

Совет ЕС, объединяющий 27 государств-членов, не принял Директиву. Некоторые правительства утверждают, что она вторгается в национальную компетенцию и что ее реализация будет слишком дорогостоящей. Но докладчик говорит, что нынешний политический ландшафт с подъемом ультраправых делает борьбу со всеми формами дискриминации насущной необходимостью.

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