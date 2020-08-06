Цыганским детям заплатили за дискриминацию

Цыганская община города Дьондьошпата на севере Венгрии празднует победу. После нескольких лет борьбы с сегрегацией в местной школе и неоднократного отказа властей выплачивать компенсации их детям семьи наконец получили половину из определенной судом суммы примерно в 300 тысяч евро.

"Большинство из нас потратят деньги на улучшение жилищных условий", - говорит Геза Чемер, глава общины.

В то же время, по его словам, неожиданное решение правительства Виктора Орбана выполнить решение суда не положит конец дискриминации. Проживающие в городе венгры отказываются продавать дома цыганам. В 2004 году многие поддержали директора начальной школы, который первым стал разделять учеников на основе их этнической принадлежности. В последствии маленьким цыганам запретили пользоваться общими туалетами, ходить в бассейн и спортивный зал, их перестали брать в школьные поездки.

Всего с таким унизительным отношением столкнулись 60 учеников. Беатрис одна из них. Она мечтала стать парикмахером, но теперь убирает улицы. Главным препятствием на пути к мечте стал низкий уровень образования.

"Однажды наш унитаз засорился, мы попытались сходить в туалет, предназначенный для венгерских детей, но учителя запретили нам", - рассказывает она.

Официально сегрегации в школе больше нет. Но и этнического разнообразия тоже. Из 120 учеников здесь остались всего 60 - все они из цыганских семей. Остальных родители перевели в другие школы.

"Это один из двух кабинетов, в которых проходили занятия цыганских детей. В 2018 году во всей школе провели ремонт, лишь два помещения остались как прежде. Сегодня правозащитные организации собирают деньги на завершение работ", - отмечает Золтан Шипошеди, корреспондент Euronews.