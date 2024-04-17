Новый пакт ЕС о миграции беспокоит правозащитников, они опасаются "слежки и репрессий"

By Euronews

ЕС утверждает новый свод правил о мигрантах и просителях убежища, который, как считают в Брюсселе, оптимизирует прием и отсев людей, гарантируя ЕС большую безопасность. Правозащитники не согласны.

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Коалиция европейских ассоциаций по защите цифровых прав бьет тревогу: новый пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища "откроет смертоносную эру цифрового наблюдения", говорят они.

"Жесткий, но справедливый"?

Коалиция Protect Not Surveil, в которую входят такие группы, как Border Violence Project, Privacy International и Access Now, заявила, что принятый свод документов знаменует "укрепление технологий контроля в ЕС". "Пакт демонстрирует дальнейшую эрозию фундаментальных прав, нормализацию цифрового наблюдения на границах и внутри них", - считают активисты. В прошлом году ЕС получил 1,14 миллиона заявок на международную защиту и зарегистрировал 380 000 нелегальных пересечений границ. Приняв на прошлой неделе миграционный пакт ЕС, Европейская комиссия вышла из многолетнего тупика в подходе к беженцам..

Пакт представлен в Брюсселе как "свод новых правил для управления миграцией и создания общей системы предоставления убежища", его оценивают как "жесткий, но справедливый" (Euronews Next обратился в Еврокомиссию за комментарием, который не был получен на момент публикации).

"Опасно расплывчато, неопределенно"

Согласно новому законодательству, те, кто не соответствует условиям для прямого въезда в ЕС, будут подвергаться тщательной проверке, включая проверку состояния здоровья и профиля безопасности. Затем просители убежища направят на одну из двух возможных процедур: обычную процедуру предоставления убежища или ускоренную, которая займет около 12 недель.

Ускоренный формат предназначен для людей, которых Еврокомиссия относит к категории "Угроза национальной безопасности" (они либо предоставляют недостоверную информацию, либо являются выходцами из стран, не признанных первоочередными для предоставления убежища).

Коалиция НПО отмечает, что понятие безопасности в тексте документа "опасно расплывчато и неопределенно". Активисты опасаются, что сотрудники пограничных служб будут чаще прибегать к "дискриминационным методам" при принятии решений о рассмотрении ходатайств об убежище, например, использовать национальность в качестве фактора. "Лица, которые определены как представляющие риск, попадают в ускоренный процесс с меньшей защитой ", - говорится в заявлении НПО.

Просители убежища, подпадающие под ускоренную процедуру, задерживаются на границе в "центрах содержания", где получают доступ к переводчикам и консультантам на время рассмотрения заявления.

Правозащитники убеждены, что эти пункты будут действовать по тому же принципу, что и три "образцовых" центра для беженцев на греческих островах, где ставят на "высокие технологии для наблюдения и контроля за людьми" ( в упомянутых центрах используются датчики движения, камеры и доступ на территорию по отпечаткам пальцев). "Пакт предусматривает расширение практики содержания под стражей по всей Европе", - говорится в заявлении.

Проверка телефонов? Нет!

Пакт также расширяет базу данных мигрантов и просителей убежища Eurodac, этот гигантский каталог отпечатков пальцев нелегальных нарушителей границы. Европа уже несколько раз корректировала базу данных с момента ее создания в 2003 году.

Расширенный Eurodac, как сообщается, будет собирать не только отпечатки пальцев, но и снимки лиц, копии паспортов или других документов, удостоверяющих личность, причем срок хранения данных может составить от 5 до 10 лет.

В базу занесут и данные детей в возрасте от шести , что, по мнению Еврокомиссии, должно помочь полиции выявлять тех, кто "подвержен риску торговли людьми и эксплуатации". Пакт также предусматривает, что на любом этапе процедуры предоставления убежища личные вещи соискателей могут быть обысканы "в соответствии с национальным законодательством", если власти сочтут это необходимым.

НПО опасаются, что обыски могут открыть путь для "инвазивной практики", например, для считывания данных мобильного телефона для поиска информации, которая противоречит или делает недействительным прошение о предоставлении убежища.