Президент Украины прибыл с визитом в Испанию. В аэропорту его встретил король Филипп VI

By Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию. В аэропорту его встретил король Филипп VI

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Зеленского встретил король

Самолёт Владимир Зеленского приземлился в Мадриде в понедельник около полудня. Король Филипп VI ждал прибытия президента Украины в государственном павильоне аэропорта Барахас. Последний раз глава государства встрчал принимать иностранного лидера в июне 2022 года, когда Испанию посетил Джо Байден.

Визит Зеленского был запланирован на 17 мая, но его пришлось отменить из-за российского наступления. Нынешний визит дворец Монклоа подтвердил лишь в воскресенье вечером по соображениям безопасности.

Программа визита

В ходе визита украинского президента ожидается подписание соглашений, которые принесут важные заказы для испанской оружейной промышленности на миллионы евро. По данным местной прессы, военная техника будет производиться такими испанскими компаниями, как TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal или Instalaza.

По данным газеты El País, Испания собирается уже в понедельник передать Украине пакет вооружений на сумму 1 млн 129 тыс доларов. Это беспрецедентный показатель военной помощи Испании любой стране.

Правительство Испании ограничилось сообщением о том, что Санчес примет украинского президента во дворце Монклоа в полдень, а затем оба выступят на пресс-конференции.

Вскоре после этого сообщения стало известно также, что Филипп VI примет Зеленского в Королевском дворце, а затем даст обед в его честь.

Ожидается, что Санчес и Зеленский подпишут в Монклоа двустороннее соглашение о безопасности, которое они собирались подписать 17 мая. По этому соглашению Испания обязуется продолжать оказывать военную поддержку Украине в ее военном конфликте. В разговоре 7 мая Санчес вновь заявил о поддержке Испанией Украины до тех пор, пока это будет необходимо.

Испания в том числе будет отвечать за подготовку 400 новых украинских солдат, которые присоединятся к 4000, уже прошедшим обучение на территории страны. Это соглашение, подобно тем, которые страна, в которую вторглась Россия, подписала с другими государствами.

Мирная конференция в Швейцарии

В связи с визитом Зеленского Санчес объявил, что будет присутствовать 15 и 16 июня в швейцарском городе Люцерн на Мирной конференции по Украине (своё присутствие на ней уже подтвердили более 50 глав государств и правительств, рассматривается возможность участияи президента США Джо Байдена, поскольку незадолго до этого он будет находиться в Италии на саммите лидеров G7.

Визит Зеленского — первый в своём роде, в октябре прошлого года президент он был в Гранаде на саммите Европейского политического сообщества в рамках председательства Испании в ЕС.

Неизменность поддержки ЕС за две недели до выборов

За исключением Венгрии и постоянных задержек с поставками оружия, Европейский Союз придерживается политики поддержки Украины и осуждает российское вторжение.

Это демонстрирует открытость Брюсселя к вступлению Украины в Европейский Союз. Этот купс пользуется поддержкой большинства в ЕС, несмотря на затраты, которые он повлечет за собой, и внутренние недостатки, такие, как системная коррупция.