Конференция SOU24 во Флоренции

Экономическая политика, цифровой и зеленый переход - основные вопросы повестки дня 14-й конференции "О положении союза" во Флоренции. На двухдневном мероприятии размышляют о том, чего уже удалось достичь, и на чем Европе следует сосредоточиться.

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Поскольку до следующих выборов в ЕС осталось всего несколько дней, обсуждение наиболее насущных проблем, с которыми сталкивается Европа, никогда не было столь важно, как сейчас.

Экономическая политика, наряду с цифровым и зеленым переходом, возглавила повестку дня 14-й конференции "О положении союза". Спикеры со всего мира съехались во Флоренцию на двухдневное мероприятие, чтобы поразмышлять о том, чего уже удалось достичь, и на чем Европе следует сосредоточиться в следующем политическом периоде.

Эрик Джонс, директор Центра Роберта Шумана, EUI:

"Многие из этих групп занимаются техническими вопросами. Но что это за подразделения? Должно быть какое-то видение будущего Европы. Видение, которое может объединить европейцев, потому что европейцы не едины. Если вы не способны генерировать энергию, необходимую для решения этих проблем, никакого технического решения не будет достаточно".

Среди извлеченных уроков эксперты, в том числе бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, предупреждают, что Европа не может игнорировать призыв к конкурентоспособности.

В рамках этих усилий продолжать следовать путём "Зеленого курса" по повышению устойчивости экономики ЕС может стать как возможностью, так и проблемой.

Леонардо Меус, директор Флорентийской школы регулирования, EUI:

"Не нужно так волноваться. "Зеленая сделка" — это нечто большее, чем просто "зеленая сделка". Некоторые детали могут измениться, поскольку некоторые политики могут отдать предпочтение некоторым аспектам "зеленой сделки". Я думаю, что проект продолжится в том же направлении, о котором мы заявили".

Необходимость европейской обороны и будущее расширения – вот некоторые из вопросов, которые возникают в связи с новым геополитическим порядком, вызванным войной в Украине.

Но, прежде всего, эти выборы больше всего посвящены защите европейских ценностей и демократий, а также борьбе с дезинформацией.

Вера Йоурова, вице-председатель Европейской комиссии по ценностям и прозрачности:

"Шпионаж, дезинформация, искусственный интеллект, злоупотребления и так далее нацелены на наше доверие и стремятся снизить доверие людей к демократическим системам, и это опасно, поэтому я надеюсь, что из этих выборов мы не извлечем каких-то крайне плохих уроков. Но даже если нет, и даже если все будет более-менее нормально, лишь некоторые манипуляции неизбежны, нам придется делать больше в будущем, потому что доверие – это самая важная ценность, которая у нас есть".

Будут ли реализованы некоторые из обсуждаемых здесь предложений, во многом зависит от того, что произойдет после 9 июня.