Россию и Путина нужно поставить на колени - президент Эстонии

By Euronews и Yle

"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени", - заявил в интервью финскому порталу Yle президент Эстонии Алар Карис. Это, по его словам, позволит остановить российскую военную машину

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Нужно сделать все возможное, чтобы поставить Россию на колени. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому порталу Yle.

Его недвусмысленное послание заключается в том, что Эстония не может изменить свое местоположение, поэтому как сосед России, она должна готовиться к худшему.

Переживший советскую оккупацию Карис уверен, что Россия не изменится в ближайшем будущем, отмечает издание.

"Я в быстрые перемены не очень верю, - признался Карис. - У России был шанс в начале 1990-х годов, но все пошло не так. Даже избавление от президента Владимира Путина не обязательно приведет к изменениям. Необходим целый ряд факторов, самый важный из которых – воля народа воспользоваться возможностью к переменам".

Даже избавление от президента Владимира Путина не обязательно приведет к изменениям Алар Карис президент Эстонии

"Возможно, нам придется пережить еще много российских лидеров, прежде чем что-то начнет происходить", – скептически говорит Карис.

По его словам, необходимо давление, в том числе и со стороны Запада, чтобы простые россияне поняли, что необходимо что-то менять.

Карис не обвиняет весь российский народ в войне в Украине

В отличие от многих других эстонских политиков, говорится в статье, Алар Карис не спешит обвинять весь российский народ в в развязывании войны в Украине и в том, что Путин находится у власти.

Он ссылается на недавнюю историю Эстонии как страны, оккупированной Советским Союзом: "Давайте вспомним, как мы вели себя в лапах аналогичного режима. Да, были отдельные протестующие, которых сажали в тюрьму. Но большинство людей говорили то, что надо и ждали перемен".

Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны в Украине Алар Карис президент Эстонии

Самое главное сейчас, по словам президента, – остановить российскую военную машину.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны в Украине".

На эти слова с иронией отреагировала представитель российского МИДа Мария Захарова, написавшая в ответ: "А как это? Пусть покажет".

В последнее время вопрос о вводе войск в Украину стал предметом обсуждения среди европейских политиков - особенно после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки французских войск.

А как насчет Эстонии?

"Это не мое решение и даже не решение правительства. Решение об отправке войск будет принимать парламент, - говорит Карис. - Но украинцам не нужны западные войска, им нужно вооружение, прежде всего зенитное".

"Если когда-нибудь придет время, вопрос о вводе войск должен обсуждаться не только внутри Эстонии, но и с нашими союзниками, - добавляет президент. - Но сама Украина пока не видит в этом необходимости".

Граница с Россией останется открытой

Эстонско-российская граница пока остается открытой, несмотря на приграничные инциденты.

По словам Кариса, которые приводит Yle, одна из причин, по которой граница открыта, заключается в том, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости границу можно будет закрыть.

"Мы готовы сделать это очень быстро, если потребуется, - сказал президент. - Однако сейчас реальной необходимости в этом нет. В Эстонии действует закон о принудительном возвращении. Таким образом, инструментализированную иммиграцию можно предотвратить, даже если граница открыта".